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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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قارس البرودة|الأرصاد تحذر من سقوط أمطار بتلك المناطق.. واستمرار الطقس السيئ اليوم

الأرصاد
الأرصاد

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إننا نشهد انخفاضات طفيفة فى درجات الحرارة، مشيرة إلى أن قيم درجات الحرارة هذا العام هي أقل معدل وصلنا له فى الشتاء.

وأضافت “غانم”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "تن"، أن نشاط الرياح الذي شعرنا به أمس، الاثنين، ونشعر به اليوم، الثلاثاء، يجعلنا نشعر بقيم درجات حرارة أقل من المعدلات، وتتراوح درجة الحرارة خلال فترة الليل بين حوالي 7 و8 درجات بسبب نشاط الرياح، و4 درجات لمحافظات شمال الصعيد، أى أجواء قارسة البرودة خلال فترات الليل.

وأوضحت أن مرتفعات سانت كاترين تسجل 2 تحت الصفر، لافتة إلى أن شهر فبراير يعتبر ذروة فصل الشتاء، وبالفعل تشهد البلاد حالة من التقلبات الجوية، وسرعات الرياح وصلت بالأمس إلى 60 كم في الساعة، وكان هناك اضطراب شديد على البحر المتوسط.

وأشارت إلى أنه من المتوقع استمرار التقلبات الجوية اليوم ولكن بصورة أقل، متابعة أن اليوم هناك استمرار لفرص سقوط الأمطار، وتكون كمياتها ما بين المتوسطة إلى الغزيرة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل: الإسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد، وتمتد إلى محافظات جنوب الوجه البحري، ما بين الخفيفة إلى المتوسطة، وخفيفة لبعض المناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة من اليوم.

الدكتورة منار غانم الأرصاد الجوية درجات الحرارة الشتاء نشاط الرياح

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