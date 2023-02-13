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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم
مواقيت الصلاة اليوم

يترقب المصريين يوميًا مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات، خاصة ينتظر الكثير من الصائمين في شهر رجب الحالي، موعد صلاة الفجر وصلاة المغرب.

وفي هذا التقرير يقدم موقع صدى البلد خدمة التعرف على مواقيت الصلاة بحسب كل مدينة ، ضمن مجموعة من الخدمات يقدمها لقرائه.

ونستعرض لكم خدمة مواقيت الصلاة بالقاهرة والمحافظات اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير  2023 ، 22 رجب 1444 هجرية، بحسب الهيئة المصرية العامة للمساحة.

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 ، 22 رجب 1444 هجرية:

مواقيت الصلاة اليوم في القاهرة

الفجْر: 5:09 ص
الشروق: 6:37 ص
الظُّهْر: 12:09 ظ
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 5:42 م
العِشاء: 7:00 م

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مواقيت الصلاة في الجيزة   

الفجْر: 5:10 ص
الشروق: 6:37 ص
الظُّهْر: 12:09 ظ
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 5:42 م
العِشاء: 7:00 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في الإسكندرية 

الفجْر: 5:15 ص
الشروق: 6:44 ص
الظُّهْر: 12:15 ظ
العَصر: 3:22 م
المَغرب: 5:46 م
العِشاء: 7:05 م

 

مواقيت الصلاة اليوم في كفر الشيخ 

الفجْر: 5:11 ص
الشروق: 6:40 ص
الظُّهْر: 12:10 ظ
العَصر: 3:18 م
المَغرب: 5:42 م
العِشاء: 7:01 م

مواقيت الصلاة اليوم في جنوب سيناء

الفجْر: 4:58 ص
الشروق: 6:25 ص
الظُّهْر: 11:58 ص
العَصر: 3:07 م
المَغرب: 5:31 م
العِشاء: 6:49 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في أسيوط

الفجْر : 5:09 ص
الشروق: 6:34 ص
الظُّهْر : 12:09 م
العَصر: 3:21 م
المَغرب: 5:45 م
العِشاء : 7:02 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة في سوهاج 

الفجْر : 5:06 ص
الشروق: 6:31 ص
الظُّهْر : 12:07 م
العَصر: 3:20 م
المَغرب: 5:44 م
العِشاء : 7:00 م

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

الفجْر : 5:23 ص
الشروق: 6:47 ص
الظُّهْر : 12:26 م
العَصر: 3:40 م
المَغرب: 6:05 م
العِشاء : 7:19 م

الصلاة 

مواقيت الصلاة اليوم في أسوان

الفجْر : 5:05 ص
الشروق: 6:23 ص
الظُّهْر : 12:03 م
العَصر: 3:17 م
المَغرب: 5:42 م
العِشاء : 6:56 م

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