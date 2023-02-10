مواقيت الصلاة اليوم 10-2-2023 فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة كل يوم، لأنه من الأمور الذي يبحث عنه كثيرون … مواقيت الصلاة.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٢ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 12 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٣٩ م

العِشاء ٦:٥٨ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٤٠ م

العِشاء ٦:٥٨ م

مواقيت الصلاة فى الأسكندرية

الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

الظُّهْر ١٢:١٥ م

العَصر ٣:٢٠ م

المَغرب ٥:٤٣ م

العِشاء ٧:٠٣ م

مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٤٠ م

العِشاء ٦:٥٥ م