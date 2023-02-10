عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة اليوم 10-2-2023 فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان

صدى البلد

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة كل يوم، لأنه من الأمور الذي يبحث عنه كثيرون … مواقيت الصلاة. 

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٢ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 12 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله  في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة 

الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٣٩ م

العِشاء ٦:٥٨ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة 

الفجْر ٥:١٢ ص

الشروق ٦:٤٠ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٤٠ م

العِشاء ٦:٥٨ م

3 كلمات تزيل الهم وتفتح لك الأبواب المغلقة وتغير حالك مهما كان

من حفظ أو قرأ هذه السورة كل أسبوع وجد عجائب فى الدنيا والآخرة

صيغة استغفار تمحو ذنوبك كلها وإن كانت مثل الجبال

المسجد النبوي.. ما يستحب قوله وأجر الصلاة فيه وآداب زيارة قبر النبي

مواقيت الصلاة فى الأسكندرية 

الفجْر ٥:١٧ ص

الشروق ٦:٤٦ ص

الظُّهْر ١٢:١٥ م

العَصر ٣:٢٠ م

المَغرب ٥:٤٣ م

العِشاء ٧:٠٣ م

عمل واحد يبقى معك بقبرك فأكثر منه في الدنيا

دعاء سعة الرزق مجرب.. ردده وكلك يقين يرزقك الله من حيث لا تحتسب

مفيش صلاة اسمها الشفع .. وكيل وزارة الأوقاف يوضح

ذكر سهل يغفرلك كل ذنوبك.. ردّده كل يوم قبل نومك

مواقيت الصلاة فى أسوان 

الفجْر ٥:٠٢ ص

الشروق ٦:٢٥ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:١٦ م

المَغرب ٥:٤٠ م

العِشاء ٦:٥٥ م

مواقيت الصلاة في الإسكندرية مواقيت الصلاة في القاهرة مواقيت الصلاة في الجيزة مواقيت الصلاة في أسوان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

حركة مستفزة.. ماذا فعل محمد شريف بعد مباراة الأهلي وريال مدريد

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

محامي كهربا يزف بشرى سعيدة لجماهير الأهلي

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

كيف يتم إعدام قاتل نيرة أشرف

ترشيحاتنا

ننشر فاتورة شبكة علا غانم.. من أمريكا وبـ 6 مليون جنيه

غرامة 20 ألف جنيه .. تفاصيل مبادرة تيسير الزواج ببني سويف

سعر الدولار اليوم الجمعة 10 فبراير 2023

مواقيت الصلاة اليوم 10-2-2023 فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان

شركته غير قانونية.. التحقيق مع إيلون ماسك

"أسوان" يوضح موقفه من تأجيل لقاء الأهلي.. ويكشف مصير بلحاج

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملامح جريئة .. ركين سعد تثير الجدل من أحدث جلسة تصوير

لوشا في القفص .. قصة فتوة التيك توك وسبب انتشاره

تكات وأسرار المحلات.. إليك طريقة عمل حمص الشام

جلب الحبيب ورد المطلقة.. تفاصيل سقوط أشهر دجال بالاسكندرية

فيديو

رقم قياسي في توزيع الوجبات المدرسية.. ماذا تقدم سايلو فودز لمصر/فيديوجراف

ضربوهم واطلقوا عليهم كلب شرس.. قصة الاعتداء على أسرة الغربية

شاهد.. أتوبيس معلق فوق كوبري الدقي وتحرك عاجل لرفعه

غياب الأساسيين.. مواجهة نارية بين الأهلي وفلامنجو ومفاجأة أعلنها الفيفا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ