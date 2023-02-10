مواقيت الصلاة اليوم 10-2-2023 فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان

يقدم موقع صدى البلد خدمة مواقيت الصلاة كل يوم، لأنه من الأمور الذي يبحث عنه كثيرون … مواقيت الصلاة.
ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٢ ص، وما بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 12 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:١٦ م
المَغرب ٥:٣٩ م
العِشاء ٦:٥٨ م
مواقيت الصلاة فى الجيزة
الفجْر ٥:١٢ ص
الشروق ٦:٤٠ ص
الظُّهْر ١٢:٠٩ م
العَصر ٣:١٦ م
المَغرب ٥:٤٠ م
العِشاء ٦:٥٨ م
مواقيت الصلاة فى الأسكندرية
الفجْر ٥:١٧ ص
الشروق ٦:٤٦ ص
الظُّهْر ١٢:١٥ م
العَصر ٣:٢٠ م
المَغرب ٥:٤٣ م
العِشاء ٧:٠٣ م
مواقيت الصلاة فى أسوان
الفجْر ٥:٠٢ ص
الشروق ٦:٢٥ ص
الظُّهْر ١٢:٠٣ م
العَصر ٣:١٦ م
المَغرب ٥:٤٠ م
العِشاء ٦:٥٥ م