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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

ذكر سهل يغفرلك كل ذنوبك.. ردّده كل يوم قبل نومك

صدى البلد

قال الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن هناك ذكرًا من قاله يكون سببًا فى مغفرة كل ذنوبك، استغله وردده كل يوم قبل نومك. 

ذكر سهل يغفرلك كل ذنوبك

وأوضح “أبو عمر”، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال( من قال حين يأوي الى فراشه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم، سبحان الله والحمدلله ولا اله الا الله، والله اكبر) من قال هذه الـ3 جمل تكون سبب فى مغفرة ذنوبه. 

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ففيها تجرد لله تعالى واعلان التوحيد وتفويض كامل لله عز وجل، ثم يختم بأحب الكلام الى الله الذي اصطفاه الله عز وجل (سبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر) حافظ على هذا الدعاء كل يوم قبل نومك ولكن حاول ان تقولهم بقلب خاشع فيه استحضار لله تعالى، تكون سبب لمغفرة كل ذنوبك. 

ثم تقرأ آية الكرسي، وعلينا ألا نغفل عن آيه الكرسي لأنها ورد من الأوراد والأذكار التى يقولها الإنسان قبل نومه. 

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