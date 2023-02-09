عمل واحد يبقى معك بقبرك فأكثر منه في الدنيا

كشف الدكتور مختار مرزوق عبدالرحيم، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر فرع أسيوط، عن عمل يبقي مع كل انسان فى قبره فعليه ان يكثر منه فى الدنيا.

هذا العمل يبقي معك فى قبرك فأكثر منه فى الدنيا

وأضاف “مرزوق”، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن أعظم وصية للأحياء لابد من العناية بالعمل الصالح من كل وجوهه وأن يحرص المسلم على ذلك ما استطاع إلى ذلك سبيلا، هذا هو الذي يكون معنا في قبورنا، هذا هو الذي ينفعنا الله تعالى به في حياتنا وبعد وفاتنا .

واستشهد بحديث: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله فيرجع أثنان ويبقي واحد يرجع أهله وماله ويبقي عمله)، (ويبقي عمله) معناها أنه إن كان صالحا يأتيه فى صوره رجل حسن الوجه حسن الثياب حسن الرائحة فيقول أبشر بالذي يسرك فيقول من أنت؟ فيقول : أنا عملك .

أذكار تنير قبرك وتغفر ذنوبك وتستر عيوبك

قال النبي ﷺ : (اسْتَكْثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ ، قِيلَ : وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : الْمِلَّةُ - الشريعةُ أو الدِّينُ - ، قِيلَ : وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : التَّكْبِيرُ ، وَالتَّهْلِيلُ ، وَالتَّسْبِيحُ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلا بِاللَّهِ).

الباقيات الصالحات ذكرها الله تعالى في كتابه حيث قال: (المَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا) مشيرًا إلى قوله سبحانه: (وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًا).

{سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله إلا الله ، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله} ننزه ربنا عن كل نقص فهو رب العالمين، هو المطلق الذي يفعل ما يشاء ويختار، وأنه ليس هناك من يتألى عليه وليس هناك عظيم سواه وليس هناك أحد يتحكم في هذا الكون إلا إياه سبحانه وتعالى رب العرش العظيم.