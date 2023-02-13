مواقيت الصلاة اليوم 13-2-2023 فى القاهرة والجيزة والإسكندرية وأسوان

مع صباح كل يوم جديد ، يبحث المسلمون عن مواقيت الصلاة اليوم، ليعرفوا موعد كل صلاة من الصلوات الخمس والتي فرضت عليهم يوميا، يتقربون فيها إلى خالقهم عز وجل، وفي هذا الإطار، نقدم لكل مسلم خدمة مواقيت الصلاة اليوم الأثنين 13 فبراير 2023.

ويؤذن لصلاة الفجر فى تمام الساعة ٥:١٠ ص، ويبقي بين الفجر وقيام الليل 4 ساعات و 13 دقيقة، فإن استطعت أن تقيم الليل فستكون من أهل القيام الذين مدحهم الله في جملة عباده الأبرار، ولأن قيام الليل أفضَلُ الصّلاة بعد الفريضة.

مواقيت الصلاة فى القاهرة

الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٧ م

المَغرب ٥:٤١ م

العِشاء ٦:٥٩ م

مواقيت الصلاة فى الجيزة

الفجْر ٥:١٠ ص

الشروق ٦:٣٨ ص

الظُّهْر ١٢:٠٩ م

العَصر ٣:١٨ م

المَغرب ٥:٤١ م

العِشاء ٧:٠٠ م



مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

الفجْر ٥:١٦ ص

الشروق ٦:٤٥ ص

الظُّهْر ١٢:١٥ م

العَصر ٣:٢١ م

المَغرب ٥:٤٥ م

العِشاء ٧:٠٤ م



مواقيت الصلاة فى أسوان

الفجْر ٥:٠١ ص

الشروق ٦:٢٤ ص

الظُّهْر ١٢:٠٣ م

العَصر ٣:١٧ م

المَغرب ٥:٤١ م

العِشاء ٦:٥٦ م