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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

7 أحلام لو شوفتهم فى المنام أوعى تحكيهم لحد أبدا

صدى البلد

حذر الشيخ محمد أبو بكر، الداعية الإسلامي، عن رؤى إذا رأها الإنسان فى منامه فلا يحدث بها أحد. 

وقال: 7 أحلام لو رأيت أى حلم منهم أوعى تحاول تحكيها أو تبحث عن تفسيرها، أو تفكر فيها، بل تستعيذ من شرها وأن تقول (خيرا لنا.. شرا على اعدائنا)، واعلم انه لن يضرك شيء الا بمراد الله سبحانه وتعالى. 

7 أحلام لا تحكي لأحد عنهم 

الحلم الأول: أن ترى فى المنام واحد ميت ويأخذ شيء غالي من البيت ويرمي بها فى البحر. 

الحلم الثاني: لو رأيت أحد الأضراس أو الاسنان تقع فى المنام. 

الحلم الثالث: إذا رأيت انك تتزوج أو جالس فى فرح أحد من أقاربك وكان هذا الزواج به أصوات أفراح عالية جدا، فإن كان فرحا من غير صوت فأخبر، وإن كان بأصوات عالية فلا تحدث بها أحدا.

الحالم الرابع: لو فقدت شيء غالي عليك او فقدت احد أحبابك وبحثت عنه ولم تجده. 

الحلم الخامس: إذا كان معك طعام أو شراب ونفد كله وبحثت عنه ولم تجده. 

الحلم السادس: إذا رأيت بيتك أو بيت أحد تعرفه تشتعل فيه النار، أو تخرج من بين يديه نار.

الحلم السابع: لو رأيت حية او عقرب او ثعبان فى المنام لا سيما إذا كان أسود اللون يلدغك أو يلدغ غيرك. 

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وأشار الى أن هذه الـ7 أحلام إذا رأيت واحدا منهم فلا تحدث بهما أحد مهما كان ولا تبحث عن تفسيرهم، فالرؤية أمر للبشارة وليس امرا للإفزاع أو التهويل، فلو جالك فى المنام رؤية طيبة وقمت من النوم مسرور فاخبر بها عاقل او عالم أو لبيب، أما الرؤية لا تحكي لأى أحد أو لأي أنسان تثق فيه، لا بد أن يكون عالم ولديه فطنه ويكون على دراية كامله حتى يفسرها لك تفسيرا صحيحا. 

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فعلى المسلم إذا أراد أن يتجنب الأضرار الناتجة عن أي رؤيا مكروهة فعليه بمجرد أن يستيقظ من نومه عقب الرؤيا المكروهة ينفذ ما سبق من هدي نبوي : 
 أولا: أن يتفل عن يساره ثلاث مرات 
 ثانيا: أن يتعوذ بالله من شر تلك الرؤيا مع كل مرة 
ثالثا: أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم مع كل مرة 
رابعا: أن يتحول عن جنبه الذي كان ينام عليه 
خامسا: ألا يحدث بتلك الرؤيا أحدا

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