دعاء ينصرك على من ظلمك وأعدائك.. مجرب

دعاء المظلوم المقهور.. عندما يفوض المظلوم أمره لله تعالى يعوضه الله عن ظلمه، وينصره الله نصرا عزيزا، وجعل الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم المقهور مستجابة، فعندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل في ذلك الشخص الذي ظلمني، فبهذا الدعاء جعل الله حسبه وحماه ووكيله في ذلك الظلم.

صيغة للصلاة على النبي تنصرك على أعدائك

(اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته والنبي وسيلته فدعا ربه اني مغلوب فانتصر).

دعاء ينصرك على أعدائك

( ربي إني مغلوب فإنتصر)

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله لله

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي.غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك.

دعاء قلة الحيلة والضعف

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك ، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت".