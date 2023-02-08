عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء ينصرك على من ظلمك وأعدائك.. مجرب

صدى البلد

دعاء المظلوم المقهور.. عندما يفوض المظلوم أمره لله تعالى يعوضه الله عن ظلمه، وينصره الله نصرا عزيزا، وجعل الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم المقهور مستجابة، فعندما يقول حسبي الله ونعم الوكيل في ذلك الشخص الذي ظلمني، فبهذا الدعاء جعل الله حسبه وحماه ووكيله في ذلك الظلم.

صيغة للصلاة على النبي تنصرك على أعدائك 

(اللهم صل وسلم وبارك علي سيدنا محمد صلاة عبد قلت حيلته والنبي وسيلته فدعا ربه اني مغلوب فانتصر). 

دعاء ينصرك على أعدائك 

( ربي إني مغلوب فإنتصر) 

صلاة واحدة تكفيك ما أهمك طوال النهار.. لا تتركها أبدا

ختم الصلاة بطريقة سهلة وبسيطة.. لن تأخذ من وقتك الكثير

عبادة واحدة أكثر منها فى شهر رجب .. الإفتاء توصي بها

دعاء يحفظ من الحوادث والمصائب المفاجئة.. ردده ينجيك من كل مكروه وسوء

دعاء النبي عندما كان يشكو حاله لله 

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا ارحم الراحمين انت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجهمني، أم إلى عدو ملكته امري إن لم يكن بك غضب علي فلا ابالي.غير ان عافيتك هي اوسع لي.اعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة.أن يحل على غضبك، أو ينزل بي سخطك.لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة الا بك. 

قراءة سورة يس عند المحتضر هل تخفف عنه سكرات الموت ؟

هل الزلازل من علامات الساعة؟.. عالم أزهري: إنذار وتنبيه للغافلين

دعاء الرزق .. ردده بيقين ليوسع الله عليك من حيث لا تحتسب

سر دعاء السيدة زينب لمصر وأهلها.. نصرتمونا نصركم الله

دعاء قلة الحيلة والضعف

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى عليه السلام وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداوود عليه السلام فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك ، نواصيهم في قبضتك وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت".

صيغة للصلاة على النبي تنصرك على أعدائك دعاء ينصرك على أعدائك دعاء النبي عندما كان يشكو حاله لله دعاء قلة الحيلة والضعف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الشلن بـ 40 ألف جنيه.. ابحث عن هذه العملة لتكوين ثروة طائلة

تحرك عاجل من التعليم لتوعية الطلاب بكيفية التعامل مع الكوارث والزلازل

إعلامي: فيديو رئيس الزمالك داخل اتحاد الكرة مُدبر وتصريح أبو الوفا عن كهربا كارثي

بعد تراجعها اليوم.. هل تواصل أسعار الدواجن الهبوط؟

لأول مرة..حسام غالي يكشف سر سبب رحيل موسيماني عن الأهلي

تقريبًا اتحسدت.. مرتضى منصور يكشف نتيجة اجتماع مجلس الزمالك الطارئ بمنزله

بعد ضبط فراخ فاسدة فى مطعم..علامات تكشف الدواجن المطهية بمجرد النظر

الأرصاد تحذر من طقس الـ 24 ساعة المقبلة.. تفاصيل

ترشيحاتنا

خلال خطابه عن حالة الاتحاد أمام الكونجرس| نواب جمهوريون يهتفون ضد بايدن: كاذب

يكن: الفرق المصرية تفتقد للتنظيم محليا ونتمنى الفوز للأهلي أمام خصم قوي

دعاء ينصرك على من ظلمك وأعدائك.. مجرب

أسعار الذهب تواصل التراجع اليوم.. وهذا ثمن الجرام عيار 21 الآن

حادثة مروعة.. اختطاف طائرة نيوزيلندية و5 ركاب في إندونيسيا |تفاصيل

في كلمته أمام الكونجرس.. 5 محاور هامة لبايدن تحدد مستقبل الولايات المتحدة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يقوى المناعة ويتحكم في الكوليسترول.. مشروب خارق يتجاهل تناوله الملايين

تحذير الأرصاد من طقس الـ24 ساعة القادمة.. إليك وصفة خارقة لتقوية المناعة

تحرق الدهون وتنزل الوزن.. 5 مشروبات خارقة من خزانة مطبخك

بالصور|شاب مصري يجمع القمامة ويتدرب مساء لتحقيق حلمه بالوصول للعالمية بكمال الأجسام

فيديو

خرج حيًا بعد 82 ساعة تحت الأنقاض..قصة أكثم الناجي الوحيد من زلزال 92|فيديوجراف

ممنوع الخروج من المنزل.. إنذار عاجل بسبب الطقس خلال الساعات المقبلة|شاهد

مش أول مرة.. هل يفعلها الأهلى ويفوز على ريال مدريد بكأس العالم للأندية|شاهد

تصرفات غريبة من الكلاب والأبقار.. كيف تتنبأ الحيوانات بالزلازل؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

نهال علام

نسخة متفردة لمعرض الكتاب

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي 35

اﻟﻤﺰﻳﺪ