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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

دعاء الرزق .. ردده بيقين ليوسع الله عليك من حيث لا تحتسب

دعاء الرزق
دعاء الرزق

دعاء الرزق.. يعد من أكثر الأدعية التي يتزايد عليها الطلب في وقتنا الحالي، ويبحث الجميع عن  دعاء الرزق، لأن حياة الإنسان في تقلب مستمر بين الشدة والرخاء والسعة والضيق تجعله حريصًا على دعاء الرزق بشكل خاص من بين الأدعية الأخرى، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الرزق. 

دعاء الرزق

(اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله لي وإن كان في الأرض فأخرجه لي وإن كان بعيدًا فقربه لي وإن كان قريبًا فيسًره لي وإن كان قليلًا فكثًره لي وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه ). 

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دعاء الرزق وقضاء الحاجات 

( اللهم أقضي حاجتي وفك كربتي وارحمني ولا تبتليني وارزقني من حيث لا أحتسب). 

 

دعاء الرزق بسرعة البرق

«اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام-، وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام-، فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ياعلام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم».

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دعاء النبي لسعة الرزق وكثرة المال 

اللهم أغننا بحلالك عن حرامك، وتولنا فأنت أرحم الراحمين.. اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

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دعاء لجلب الرزق بسرعة 


«اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

« اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك. يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب، اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا من غير كدٍّ، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفقر والدّين، اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين».

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