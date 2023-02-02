5 ظلمات بحياة الإنسان دنيا وآخرة.. ومفتاح الفرج في هذا الأمر

كشف الدكتور رمضان عبد الرازق، الداعية الإسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف ، فى فيديو منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، 5 ظلمات فى حياة الإنسان دنيا وأخرة ولكل واحدة منهم مفتاح ينيرها.



5 ظلمات فى حياة الإنسان

1- الذنوب ظلمة.. نورها التوبة

2- القبر ظلمة .. نوره الصلاة وأقيموا الصلاة

3- الميزان ظلمة.. نوره لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله

4-الصراط يوم القيامة ظلمة.. ونوره اليقين بالله رب العالمين قال الله عز وجل {الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ (3) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ }، فاليقين أعلى.

5- الآخرة ظلمة.. نورها العمل الصالح، لأن الذي يبقي للإنسان يوم القيامة العمل الصالح جاء فى قوله تعالى {وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا }.

ظلمات سيدنا يونس

"لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ"، دعاء يردده كل مسلم، لكن بهذا الدّعاء ناجى أحد أنبياء الله ربه من بطن الحوت.



ظلمات ثلاث عاشها سيدنا يونس عليه السلام، ابتلعه الحوت في البحر، فعاش ظلمة البحر، وظلمة بطن الحوت، وظلمة الليل.