سر دعاء السيدة زينب لمصر وأهلها.. نصرتمونا نصركم الله

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو كبار هيئة العلماء، إنه مر على مصر أزمات ومحن إلا أن مصر محروسة، وهى كما هى دائمًا محل جذب، ويجعل الله لها من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا، فالله ينصر هذه البلاد، ويستجيب إلى يوم القيامة دعوة السيدة زينب الطاهرة رضى الله تعالى عنها وأرضاها.

وحكى “جمعة”، فى فيديو سابق له، منشور على صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن السيدة زينب رضي الله تعالى عنها، عندما جاءت إلى مصر كرمها أهل مصر واستقبلوها استقبالا هائلا فى بلبيس، واحتفوا بها، وأخذها حاكم البلاد الوالي مسلمة بن مخلد وجعلها فى بيته قنطرة السباع، جلست سنة وانتقلت إلى رحمة الله تعالى.

دعاء السيدة زينب لمصر

ولما رأت هذا الاستقبال الهائل دعت لأهل مصر قائلة: « يا أهل مصر: نصرتمونا نصركم الله وآويتمونا آواكم الله، وأعنتمونا أعانكم الله، جعل الله لكم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا».

وأضاف "جمعة"، أن السيدة زينب لخصت كل شئ فى دعائها لمصر، ولذلك يقال مصر المحروسة، وهى محروسة بدعاء الأولياء بأهل البيت وبأبنائها وهذ الإخلاص والتعلق والحب لسيدنا محمد ولسائر الأنبياء وهذا الحب لله تعالى لعمارة الأرض لعبادة الله لتزكية النفس.