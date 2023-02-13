مفاجأة سارة تنتظر الجنيه أمام الدولار في هذا التوقيت.. كم يسجل الأخضر؟

شهدت أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنوك ، استقرار في البنوك الحكومية والخاصة ، إذ استقر الأخضر عند نحو 30.38 جنيها كأقل سعر في البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

تراجع الدولار

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات تراجع الأخضر مقابل الجنيه المصري قريبا وتحديدا في شهر يونيو المقبل، حسبما أكد استطلاع رأي لمجموعة من خبراء الاقتصاد أجرته وكالة رويترز.

الدولار

وكشف الخبراء بحسب الاستطلاع عن تراجع الأمريكي أمام الجنيه المصري إلى 26.24، مقابل أعلى سعر سجله في يوم 11 يناير وهو 32.05 جنيه بفارق نحو 5.81 جنيه.

سعر الدولار اليوم

وكشفت معظم البنوك العاملة في مصر عن استقرار أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، بحسب أخر تحديثات بعد ارتفاع هو الأكبر محليا الأربعاء 11 يناير .

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سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم

واستقر سعر الأخضر مقابل الجنيه اليوم الاثنين 13-02- 2023، عند عند 30.38 جنيه للدولار الواحد في البنك الأهلي بعدما وصل إلى 32.05 جنيه في الأربعاء 11 يناير.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي

واستقر سعر الأمريكي أمام الجنيه، اليوم في البنك المركزي المصري ليسجل كما يلي :

1 دولار = 30.46 جنيه للشراء

1 دولار = 30.56 جنيه للبيع

أعلى سعر للدولار اليوم

ووصلت الورقة الأمريكية في البنك المصري الخليجي وكذلك بنك قناة السويس، لاعلى سعر إذ سجل اليوم في هذين البنكين كما يلي :

1 دولار = 30.48 جنيه للشراء

1 دولار = 30.58 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه بيع وشراء

ويتغير سعر صرف الأخضر بيع وشراء اليوم في البنوك المختلفة بشكل طفيف ، إذ تداولت البنوك أسعار الصرف ما بين “30.38 جنيه للشراء و”30.58 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري البنك الأهلي

وسجل سعر الورقة الخضراء مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي اليوم كما يلي :

1 دولار= 30.38 جنيه للشراء

1 دولار= 30.48 جنيه للبيع

أقل سعر للدولار اليوم

وجاء أقل سعر صرف أمام الجنيه، في البنك الأهلي المصري اليوم وكذلك بنك مصر للشراء ليصبح 30.38 جنيه للشراء.

الدولار مقابل الجنيه المصري بنك مصر

ويبحث الكثير من المستوردين يوميا عن سعر الأخضر مقابل الجنيه المصري في بنك مصر وجاء كالتالي :

1 دولار = 30.38 جنيه للشراء

1 دولار = 30.48 جنيه للبيع.

أسعار الاخضر عالميًا

واستقر الأميركي بحسب مؤشر (DXY) والذي يقيس مستواه أمام 6 عملات رئيسية، بحسب "وول ستريت جورنال"، ليصل عند 103.75 نقطة.