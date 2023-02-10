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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدولار يرتفع عالمياً مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم الأمريكية

الدولار يرتفع عالمياً
الدولار يرتفع عالمياً مع ترقب المستثمرين لبيانات التضخم

ارتفع الدولار على نطاق واسع اليوم الجمعة، مع استمرار إحجام المستثمرين عن المخاطرة قبيل بيانات التضخم الأمريكية المرتقبة الأسبوع المقبل، فضلا عن تأثر المعنويات بسبب المخاوف من التباطؤ الاقتصادي ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) لأسعار الفائدة.

 

تعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبينِ للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير.

 

وصعد مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات 0.155 % إلى 103.34 بعد أن هبط 0.24 % في الجلسة السابقة. ويتجه المؤشر لتحقيق مكاسب للأسبوع الثاني على التوالي، وهو ما لم يسجله منذ أكتوبر.

 

وتراجع اليورو 0.15 % إلى 1.072 دولار متجها لخسائر للأسبوع الثاني على التوالي، فيما انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 0.24 إلى 1.2093 دولار قبل يوم واحد من إعلان بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع.

 

وهبط الين 0.12 % إلى 131.74 للدولار. وتعتزم الحكومة اليابانية تقديم المرشحين لمناصب محافظ بنك اليابان المركزي ونائبينِ للمحافظ إلى البرلمان يوم 14 فبراير.

 

وأظهرت بيانات يوم الجمعة أن أسعار الجملة في اليابان ارتفعت في يناير 9.5 % على أساس سنوي، مما يضيف إلى مؤشرات متزايدة على عوامل تضخمية يمكن أن تُبقي البنك المركزي تحت ضغط للتخلي التدريجي عن برنامجه الواسع للتحفيز.

 

كما تراجع الدولار الأسترالي 0.20 % إلى 0.692 دولار أمريكي وانخفض الدولار النيوزيلندي 0.24 % إلى 0.631 دولار.

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