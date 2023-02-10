هبوط شديد في سعر الدولار عالميا

انخفض الدولار الأمريكي مقابل أغلب العملات الرئيسية الأخرى مساء أمس الخميس، ليتحرك بالتماشي مع تراجع عوائد سندات الخزانة، إذ تمسك المستثمرون بوجهات نظرهم القائلة إن مجلس الاحتياطي الفيدرالي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة بأكثر مما ينبغي لأن التضخم بدأ في الدخول تحت السيطرة.

ففي التعاملات المسائية، انخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة إلى 103.24. وصعد اليورو، وهو صاحب الثقل الأكبر في مؤشر الدولار، 0.2 بالمئة أيضا إلى 1.0733 دولار.

وارتفع الجنيه الإسترليني 0.3 بالمئة مقابل الدولار إلى 1.2114 دولار، إذ تعزز كلاهما بتحسن المعنويات نحو المخاطرة في الأسواق.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي غالبا ما يُنظر إليه على أنه مؤشر للإقبال على المخاطرة، 0.8 بالمئة إلى 0.6973 دولار أمريكي. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة مقابل الين الياباني إلى 131.575 ين.



طلبات إعانة البطالة

للمرة الأولى في 6 أسابيع، ارتفعت طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة، لكنَّها ظلت عند مستويات تاريخية متدنية، مما يؤكد مرونة سوق العمل على الرغم من تزايد حالة عدم اليقين بشأن الآفاق الاقتصادية.

أظهرت بيانات وزارة العمل أمس الخميس أنَّ طلبات إعانة البطالة الأولية زادت بمقدار 13 ألف طلب إلى 196 ألف طلب خلال الأسبوع المنتهي في 4 فبراير، في حين كان متوسط التوقُّعات في استطلاع أجرته وكالة "بلومبرج" للاقتصاديين يشير إلى تسجيلها 190 ألف طلب.

أما الطلبات المستمرة التي تشمل طلبات الأشخاص الذين تلقوا بالفعل إعانات بطالة لمدة أسبوع أو أكثر، فزادت بدورها إلى 1.69 مليون طلب في الأسبوع المنتهي في 28 يناير.

يذكر أن هذه البيانات تأتي بعد أسبوع من صدور تقرير حكومي منفصل أظهر زيادة غير متوقَّعة في الوظائف المسجلة على جداول الرواتب الشهر الماضي، في وقت انخفض فيه معدل البطالة إلى أدنى مستوى له في 53 عامًا.

وعلى الرغم من أنَّ التعديلات الموسمية والمراجعات الأخرى للأرقام لعبت دوراً في هذا المجال، لكنَّ مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي قالوا إنَّ مثل هذه البيانات تؤكد الحاجة إلى مزيد من رفع أسعار الفائدة لمكافحة التضخم.