عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب الفيدرالي الأمريكي.. الدولار يتكبد خسائر كبيرة

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، متماشيًا مع عوائد سندات الخزانة المنخفضة، حيث تمسك المستثمرون بآرائهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي لأن التضخم بدأ في السيطرة.

وزاد عدد مطالبات البطالة الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع من خسائر الدولار، حيث أشار التقرير إلى ضعف سوق العمل الذي يمكن أن يساعد في خفض التضخم.

وأظهرت البيانات أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 13000 إلى 196000 المعدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 4 فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 190 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير.

الحرمان من الدولار.. تحرك عاجل لأمريكا ضد الصين

سعر الدولار فى البنوك بختام تعاملات اليوم الخميس

وكان باول قد قال الأسبوع الماضي إن التضخم، أو تباطؤ في ارتفاع الأسعار الإجمالية، قد بدأ.

في أواخر التعاملات الصباحية، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.7٪ إلى 102.74.

وقفز اليورو، أكبر عنصر في مؤشر الدولار، 0.6٪ إلى 1.078 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.9٪ إلى 1.2179 دولار، مع تعزيز كلاهما بتحسن معنويات المخاطرة في الأسواق.

الدولار الأمريكى اليورو الدولار الفيدرالى اسعار الفائدة الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالى الامريكى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الفيفا يوجه رسالة إلى الأهلي بعد مباراة ريال مدريد

أكدها الفيفا .. مفاجأة سارة لـ عشاق الأهلي بشأن مباراة فلامينجو بمونديال الأندية

إعلان رسمي من النادي الأهلي لنهاية أزمة كهربا

إعدام على الهواء.. هل يصعد محمد عادل على طبلية عشماوي في بث مباشر؟

قرار مفاجئ من كولر بشأن مباراة الأهلي أمام فلامينجو.. شوبير يكشف التفاصيل

انفراجة بسبب مستثمر عربي ..إعلامي: كهربا سيتحمل نصف عقوبة الفيفا للزمالك

الأهلي ينهي أزمة كهربا بإعلان رسمي

ماذا قال كولر للاعبي الأهلي بغرفة الملابس بعد الهزيمة أمام ريال مدريد؟

موضوعات متعلقة

زيلينسكي يفجر مفاجأة بشأن إجبار المستشار الألماني على مساعدة أوكرانيا عسكريًا

الأقوى في التاريخ.. إعلان صادم من تركيا بشأن الزلزال المدمر

بايدن في ورطة.. تحرك عاجل من الكونجرس ضد نجل الرئيس الأمريكي

بوتين يحمل أوكرانيا مسئولية اندلاع الحرب ويعلن الانتصار علي العقوبات

بعد 68 ساعة.. شاهد|إنقاذ أم وابنتها 6 سنوات من تحت الأنقاض بتركيا

الرئيس الأمريكي يصدم الجميع بشأن زيارته لأوكرانيا

مفاجأة صادمة.. زيلينسكي يعترف: تنفيذ اتفاقيات مينسك مستحيل

الانتقام الروسي.. موسكو تتحرك ضد أمريكا بسبب تفجيرات نورد ستريم

ترشيحاتنا

لو معاك 100 ألف جنيه.. تعرف على مواصفات 5 سيارات مستعملة

الواقعة أثارت الجدل.. ما علاقة دوران الخرفان حول نفسها بالزلزال الأخير؟

بعد إعلان بايدن خسارة بوتين.. بيان عاجل من الكرملين بشأن الحرب

اقرأوا الزهراوين في ليلة الجمعة .. داعية يكشف أسرارهما وفضلهما

شاهد.. فيضان رهيب يضرب جزيرة صقلية بـ إيطاليا

لأول مرة..تدريبات عسكرية مشتركة بين اليابان والهند لمواجهة الصين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبرزها الإحساس بالشبع.. تعرف على فوائد تناول الحمص

عمر السعيد في ضيافة صدى البلد بعد تألقه في مسلسل "أزمة منتصف العمر"

مناسبة للتخسيس.. طريقة تحضير شوربة العدس الدايت

طب القوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بعد حصول الطلبة على درجة الماجستير

فيديو

شكله اتغير .. ظهور مفاجئ لطفل كليب أنا لو حبيبك

علاقتنا بالجميع طيبة ..رسائل مهمة للرئيس السيسي خلال افتتاح "سايلو فودز"

رسالة السيسي للأشقاء العرب وطمأنته للمصريين حول السلع الأساسية

استمرار عمليات الإنقاذ في تركيا وأزمة بسوريا بسبب فرق الإنقاذ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامح لاشين

"الزلزال" لم ينقذ سوريا من "خرائط الحرب"

عماد نصر

إدارات الموارد البشرية في مصر والاهتمام المنتظر

عمر الأحمد

من المستفيد من كره موسكو ؟!

عبد المعطى أحمد

"ثومة" في ذكرى رحيلها

إبراهيم الشاذلى

الطيران المصري.. تحليق نحو القمة

مجدي أبوزيد

العنف.. مقدمة لظواهر أكثر خطورة

هبة النجار

إلى صغيري مروان

أحمد نجم

طلاق مبكر.. لماذا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ