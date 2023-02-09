بسبب الفيدرالي الأمريكي.. الدولار يتكبد خسائر كبيرة

انخفض الدولار الأمريكي، اليوم الخميس، متماشيًا مع عوائد سندات الخزانة المنخفضة، حيث تمسك المستثمرون بآرائهم بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي لا يحتاج إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما ينبغي لأن التضخم بدأ في السيطرة.

وزاد عدد مطالبات البطالة الأمريكية التي جاءت أعلى من المتوقع من خسائر الدولار، حيث أشار التقرير إلى ضعف سوق العمل الذي يمكن أن يساعد في خفض التضخم.

وأظهرت البيانات أن المطالبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت بمقدار 13000 إلى 196000 المعدلة موسميا للأسبوع المنتهي في 4 فبراير.

وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 190 ألف مطالبة في الأسبوع الأخير.

وكان باول قد قال الأسبوع الماضي إن التضخم، أو تباطؤ في ارتفاع الأسعار الإجمالية، قد بدأ.

في أواخر التعاملات الصباحية، انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.7٪ إلى 102.74.

وقفز اليورو، أكبر عنصر في مؤشر الدولار، 0.6٪ إلى 1.078 دولار، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني 0.9٪ إلى 1.2179 دولار، مع تعزيز كلاهما بتحسن معنويات المخاطرة في الأسواق.