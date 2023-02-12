الذهب بأقل من 1500 جنيه| الدولار يسجل 30.43 جنيه.. ومفاجأة بعيار 21

نشر موقع صدى البلد الإخباري، اليوم الأحد 12 فبراير 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، ويأتي في مقدمتها أسعار الذهب، و حالة الطقس وآخر تحديثات الدولار والعملات الأجنبية والعربية، ومن خلال التقرير التالي نستعرضها لكم.



قدمت الإعلامية رشا مجدي خلال برنامج «صباح البلد» الذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي على قناة «صدى البلد»، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الذهب وأسعار العملات اليوم الأحد 12 فبراير 2023.



وسجل عيار الذهب 21 انخفاضًا طفيفًا، حيث بعد أن سجل أمس السبت 1730، سجل في بداية تعاملات اليوم الأحد 1720 بفرق 10 جنيهات.



أسعار الذهب اليوم



أسعار الذهب عيار 18 سجل 1474 جنيها.

أسعار الذهب عيار 21 سجل 1720 جنيها.

أسعار الذهب عيار 24 سجل 1966 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 13760 جنيها.





أسعار العملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم



سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.43 جنيه للشراء و30.53 جنيه للبيع.

سعر اليورو

سعر اليورو 32.76 جنيه للشراء و32.87 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترلينى 36.97 جنيه للشراء و 37.09 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 8.11 جنيه للشراء و 8.13 جنيه للبيع

سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 99.49 جنيه للشراء و 100 جنيه للبيع.

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم





حالة الطقس

ويتوقع الخبراء أن حالة الطقس وفقا لتوقعات الأرصاد تشهد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة ورعدية.

أما عن حالة الطقس ليلًا، يكون باردًا على أغلب الأنحاء شديد البرودة في الساعات المتأخرة من الليل.



درجات الحرارة المتوقعة اليوم

العظمى الصغرى

القاهرة 17 - 10

الإسكندرية 16 - 10

الإسماعيلية 18 - 7

مطروح 15 - 8

شرم الشيخ 21 - 13

أسوان 22 - 9

قنا 22 - 8





فيما قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد العامة، خلال تصريحات تليفزيونية،: "متوقع استمرار سقوط الأمطار لكن بكميات أقل عن أمس السبت حيث تنحصر على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري والمحافظات المطلة على البحر المتوسط وتكون أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط مع استمرار انخفاض درجات الحرارة".

وحذرت من كميات الأمطار، معقبة: "مهم جدا نأخذ بالنا من كميات الأمطار، لأن كميات الأمطار متفاوتة الشدة ما بين المتوسطة والغزيرة في بعض المحافظات، لذلك يجب القيادة بهدوء تام على الطرق أثناء سقوط الأمطار، ولا بد من الابتعاد عن أعمدة الإنارة وأكشاك الكهرباء".

