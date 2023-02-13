الفراخ نزلت أخيرًا والبانيه يتراجع 35 جنيهًا.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

تراجعت أسعار الدواجن اليوم، “أسعار الفراخ” مقارنة بالأيام الماضية بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات في الكيلو الواحد للدواجن البيضاء، لتعود إلى 75 جنيها في غالبية المحلات للمستهلك بعدما سجلت 80 جنيها أو يزيد الأيام الماضية.

تراجع أسعار البانيه

وتراجعت أسعار كيلو البانيه لتبدأ من 165 جنيها بعدما سجلت 200 جنيه في بعض المناطق قبل أيام ، بتراجع نحو 35 جنيها في الكيلو الواحد.

الدواجن

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اسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن

وتراجعت أسعار الدواجن اليوم بالتزامن مع توقعات تحسن العرض من الدجاج والبيض أواخر شهر فبراير نتيجة اكتمال الدورات الجديدة.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء ضمن أسعار الدواجن اليوم بدءا من 70 جنيها في المزرعة بعد 72 اول أمس، لتباع للمستهلك بين بين 75 و77 جنيها في المحلات للمستهلك بعدما سجل 82 جنيها، قبل أيام.

اسعار الدواجن

سعر الفراخ اليوم

وهبطت أسعار الدواجن الامهات اليوم والتي تتغير بشكل طفيف من محل لآخر ومن محافظة إلى أخرى، فيبدأ سعر “الأمهات”، من حوالي 60-61 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتم بيع الكيلو منها للمستهلك في حدود ما بين 65-66 جنيها.

الفراخ هتنزل 20 جنيها

وتكثر التوقعات حول انخفاض اسعار الدواجن الفترة المقبلة، إذ فجر سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، مفاجأة بخصوص أسعار الدواجن خلال أيام ضمن الشهر الحالي.

ونوه السيد في تصريحات له، إلى توقعاته بتراجع سعر كيلو الدواجن بنسبة قد تصل إلى 25 %، بقيمة حوالي من 15 وحتى 20 جنيها بداية من منتصف فبراير الجاري، على حد قوله.

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ السعر من 74 جنيها وقد يصل إلى 77 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق.

الدواجن البلدى: بين 95 - 100 جنيه للكيلو

الدواجن الساسو : 92- 95 جنيها للكيلو

الأوراك: بين 83- 85 جنيها للكيلو

البانيه: بين 163- 175 جنيها للكيلو

الأجزاء :بين 48 -50 جنيها للكيلو

الصدور بالعظم: 100 جنيه للكيلو

الأمهات البيضاء: 65-66 جنيهًا للكيلو للمستهلك

اسعار الدواجن

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 23 : 24 جنيها.

كتكوت ساسو: 14-16 جنيها.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي:

البيض