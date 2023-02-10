كيلو الفراخ هينزل 20 جنيه .. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم

سجلت أسعار الدواجن “أسعار الفراخ” اليوم الجمعة استقرارا بعد تراجع ملحوظ أمس الخميس ليهبط سيعر كيلو الدواجن البيضاء ليبدأ من 74 حتى 77 جنيها في المحلات للمستهلك بعدما سجل 82 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

وعن أسعار الدواجن ، فجاء أقل سعر للفراخ وهي “الدواجن الأمهات”، نحو 60 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتم بيع الكيلو منها للمستهلك في حدود ما بين 65-67 جنيها.

وهبط سعر كيلو البانيه بعدما وصل إلى 200 جنيه ، ليبدأ سعر الكيلو من 160 جنيها حتى 175 جنيها بحسب المنطقة للمستهلكين .

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تراجع 20 جنيها

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، فجر مفاجأة عن أسعار الدواجن ومنتجاتها الفترة المقبلة، تحديدا خلال أيام ضمن الشهر الحالي.

وتوقع السيد في تصريحات له ، أن سعر كيلو الدواجن ستراجع بنسبة قد تصل إلى 25 %، أس سيفقد الكيلو من 15 وحتى 20 جنيها، بداية من منتصف فبراير الجاري على حد قوله، نتيجة توافر الأعلاف وزيادة إنتاج الدواجن في المزارع مع اقتراب الدورة الجديدة.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: بين 74-80 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 95 - 100 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 82- 88 جنيها للكيلو

البانيه: بين 160- 175 جنيه للكيلو

الأمهات البيضاء: 65-66 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 21.70: 22.50 جنيه.

كتكوت ساسو: 15-16.5 جنيه.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي :

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 98-99 جنيها في المزرعة و 105 و 115 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة. سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 95-97 جنيها في المزرعة، وبين 100-103 جنيهات للمستهلك. سعر البيض البلدي بين 115 -120 جنيها للكرتونة للمستهلك.

تراجع الاسعار

وتعددت تصريحات الكثير حول انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة، بينهم الدكتور ثروت الزيني ، نائب رئيس الاتحاد العام ، والذي أكد وجود انخفاض كبير للدواجن خلال الفترة المقبلة، نتيجة الإفراج عن كمية كبيرة من الأعلاف الأيام الماضية مما يساهم بدرجة كبيرة في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى قبل رمضان.