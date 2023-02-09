البانية نزل 40 جنيها مرة واحدة.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم

هبطت أسعار الدواجن اليوم الخميس “أسعار الفراخ” بشكل ملحوظ مقارنة بالأيام السابقة، فيما تراجع سعر كيلو البانيه بقوة بعدما تخطى 200 جنيه في وقت سابق.

سعر الدواجن اليوم

وعن سعر الدواجن ، فجاء أقل سعر لنوع الفراخ البياضة “الدواجن الأمهات”، نحو 60 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتم إيصال الكيلو منها للمستهلك في حدود ما بين 65-67 جنيها.

الدواجن

69 جنيها

وشهد سعر الدواجن البيضاء تراجعا ملحوظا بعدما تخطت 80 جنيها في وقت سابق ، لتسجل هبوطا بنحو من 3-4 جنيهات ويكون سعر الكيلو الواحد منها اليوم نحو 69 جنيها في المزرعة بعد أن كان 72 جنيها، أما البانيه فتراجع بنحو 40 جنيها أو يزيد إذ سجل اليوم بدءا من 155 جنيها وحتى 175 جنيها.

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أسعار الأعلاف

وتحدث الكثير من المختصين في الاتحاد العام لمنتجات الدواجن، عن انخفاض أسعار الدواجن الفترة المقبلة، ولعل أبرزهم ما قاله الدكتور ثروت الزيني ، نائب رئيس الاتحاد العام ، في مداخلة تليفزيونية، حول إحداث الحكومة لنوع من التوازن بين أسعار الأعلاف والدواجن موضحا أنه سيودي إلى انخفاض كبير للدواجن خلال الفترة المقبلة.

وبين الزيني في تصريحاته أن الإفراج عن كمية كبيرة من الأعلاف الأيام الماضية، سيسهم بشكل كبير في تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة وحتى قبل رمضان.

الدواجن

تراجع الكيلو 20 جنيها

أما سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، فجر مفاجأة عن أسعار الفراخ الفترة المقبلة ، بالمرزعة والأسواق المحلية تحديدا خلال أيام.

ونوه السيد في تصريحات له ، إلى أن سعر كيلو الدواجن سيفقد ما بين بين 15 وحتى 20 جنيها، بداية من منتصف فبراير الجاري، نتيجة توافر الأعلاف وزيادة إنتاج الدواجن.

الدواجن

أسعار الدواجن اليوم

ويتابع الملايين من المصريين يوميا لآخر أسعار الدواجن في المحلات والأسواق، وكذلك أسعار البانيه والأوراك والصدور والهياكل وغيره، كما يهتم الكثير بأسعار كرتونة البيض اليوم ، وأسعار الكتاكيت والبط اليوم بأنواعه.

أسعار الدواجن والبيض اليوم

الفراخ البيضاء: بين 75-78 جنيهًا للكيلو للمستهلك حسب المنطقة.

الدواجن البلدى: بين 95 - 100جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 85- 88 جنيها للكيلو

البانيه: بين 155- 175 جنيه للكيلو

الأمهات البيضاء: 65-66 جنيهًا للكيلو للمستهلك.

أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 23-24 جنيه.

كتكوت ساسو: 16-16.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي :

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 98-99 جنيها في المزرعة و 105 و 110 جنيهات للمستهلك حسب المنطقة.

سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 95-97 جنيها في المزرعة، وبين 100-103 جنيهات للمستهلك.

سعر البيض البلدي بين 110 -115 جنيها للكرتونة للمستهلك.