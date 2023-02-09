أمر آخر.. التموين تكشف مفاجأة عن عدم استقرا أسعار الدواجن

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن هناك اكتفاء ذاتي من الدواجن الحية بمصر، وهناك تقلبات فى الأسعار، وأن هذا التقلب جاء من "أمر آخر" ولم يذكر هذا السبب.



وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته بـ افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فود للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل ٧ مصانع جديدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أن هناك احتياطي لمدة 4 أشهر من الدواجن المجمدة.

وكشف وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الدولة بها اكتفاء ذاتي من الأرز، ولا يوجد مشكلة وهناك اكتفاء لمدة 3 أشهر مقبلة بشأن الأرز التمويني، وهناك عمل لـ تعاقدات لتوفير الأرز طوال العام، أن الزيت كان به مشكلة بسبب شراء كميات كبيرة من الخارج 97 % من الزيوت النباتية من الخارج.

وتابع أنه تم زراعة 250 ألف فدان فول صويا و100 ألف عباد الشمس، وسيكون هناك تطوير لـ مصانع الزيت، لحل أي مشكلة خاصة بالإنتاج المحلي وأن هناك مخزون يكفي لقرابة الخمسة أشهر.