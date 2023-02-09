الدواجن و اللحوم | وزير التموين يوجه رسالة عاجلة للمصريين

وجه الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، رسالة بشأن اللحوم، وقال هناك تعاقدات مع الشركة " المصرية السودانية"، ولدينا اكتفاء لمدة 6 أشهر، وهناك شراء لـ اللحوم المجمدة.

وأضاف وزير التموين والتجارة الداخلية، خلال كلمته بـ افتتاح المرحلة الثانية من مدينة سايلو فود للمنتجات الغذائية بمدينة السادات بالمنوفية والتي تشمل ٧ مصانع جديدة لتوفير الأمن الغذائي للمصريين، أنه بالنسبة لـ الدواجن الحية، بها اكتفاء ذاتي، وهناك تقلبات فى الأسعار، وأن هذا التقلب جاء من "أمر آخر" ولم يذكر هذا السبب.

وأشار إلى أن هناك احتياطي لمدة 4 أشهر من الدواجن المجمدة.