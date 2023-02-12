الفراخ تتراجع 20 جنيها خلال أيام.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض

سجلت أسعار الفراخ “أسعار الدواجن” تراجعا اليوم بقيمة حوالي 5 جنيهات مقارنة بأعلى سعر وصلت إليه وهو 80 و82 جنيها قبل أيام، بالتزامن مع توقعات تراجع سعر الكيلو 20 جنيها خلال أيام، نظرا لأنه من المتوقع تحسن العرض من الدجاج والبيض أواخر شهر فبراير نتيجة اكتمال الدورات الجديدة.

وسجل سعر كيلو الدواجن البيضاء ضمن أسعار الدواجن بدءا من 71 حتى 72 جنيها في المزرعة وبين 75 و78 جنيها في المحلات للمستهلك بعدما سجل 82 جنيها، قبل عدة أيام.

سعر الفراخ اليوم

أسعار الدواجن اليوم تختلف بشكل طفيف من محل لآخر ومن محافظة إلى آخرى، ، فيبدأ سعر “الدواجن الأمهات”، من حوالي 61-62 جنيها من أرض المزرعة، بينما يتم بيع الكيلو منها للمستهلك في حدود ما بين 66-67 جنيها.

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سعر البانيه اليوم

وسجل سعر كيلو البانيه اليوم بدءا من 160 جنيها بعدما وصل إلى 200 جنيه، ويصل حتى 175 جنيها بحسب المنطقة للمستهلكين.

تراجع 20 جنيها

وكان سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية، قد كشف عن مفاجأة قريبة بخصوص أسعار الدواجن ومنتجاتها الفترة المقبلة، تحديدا خلال أيام ضمن الشهر الحالي.

وتوقع رئيس شعبة الدواجن بغرفة الجيزة التجارية في تصريحات له، تراجع سعر كيلو الدواجن بنسبة قد تصل إلى 25 %، من 15 وحتى 20 جنيها للكيلو الواحد بداية من منتصف فبراير الجاري على حد قوله، في الوقت الذي يقترب فيه خروج دورة جديدة.

أسعار الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء: يبدأ من 74 جنيها وقد يصل 80 جنيهًا للكيلو للمستهلك في بعض المناطق النائية.

الدواجن البلدى: بين 95 - 100 جنيهًا للكيلو

الأوراك: بين 80- 85 جنيها للكيلو

البانيه: بين 160- 180 جنيها للكيلو

الأجزاء :بين 40 -42 جنيها للكيلو

الأمهات البيضاء: 66-67 جنيهًا للكيلو للمستهلك



أسعار الكتاكيت اليوم فى السوق

وصل سعر الكتاكيت اليوم في السوق المحلية كالتالي:

كتكوت أبيض: 22.5 : 23 جنيه.

كتكوت ساسو: 15-17 جنيه.

الكتاكيت

أسعار البيض اليوم

أما عن أسعار كرتونة البيض اليوم فجاءت كالتالي :

سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم تسجل 104- 105 جنيهات في المزرعة و 110 و 120 جنيها للمستهلك حسب المنطقة. سعر كرتونة البيض الأبيض وصلت إلى 99-100 جنيه في المزرعة، وبين 105-110 جنيهات للمستهلك. سعر البيض البلدي بين 120 -124 جنيها للكرتونة للمستهلك.