كمبيوترك يتحول إلى منصة ذكاء اصطناعي.. تعرف على أداة Llama for Windows

يتجه عدد متزايد من المستخدمين إلى خدمات الذكاء الاصطناعي عبر الإنترنت، مثل ChatGPT وCopilot وGemini، لإنجاز المهام اليومية، إلا أن تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا على أجهزة الكمبيوتر يظل خيارا جذابا للمستخدمين المهتمين بالخصوصية، وكذلك للمطورين الذين يسعون إلى تقليل الاعتماد على الخدمات السحابية المدفوعة.

وفي هذا السياق، أعلنت شركتا Hugging Face وفريق تطوير llama.cpp عن أداة جديدة تحمل اسم Llama for Windows، تتيح تنزيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها محليا على أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام ويندوز 11، من خلال واجهة بسيطة لا تتطلب التعامل مع سطر الأوامر.

Llama for Windows.. تشغيل الذكاء الاصطناعي مباشرة على جهازك



تختلف الأداة الجديدة عن حلول مثل LM Studio، إذ تعمل في صورة تطبيق خفيف يظهر ضمن منطقة الإشعارات في شريط مهام ويندوز، ما يتيح للمستخدمين الوصول إلى نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها بسرعة، دون الحاجة إلى إعدادات معقدة.

وتعتمد Llama for Windows على إطار العمل WinUI 3 من مايكروسوفت، إلى جانب محرك llama.cpp المسؤول عن تشغيل النماذج محليا على الجهاز.

وبعد تثبيت التطبيق، يمكن للمستخدم اختيار النماذج المقترحة من منصة Hugging Face وتنزيلها بنقرة واحدة، ثم التفاعل معها عبر واجهة محادثة تعمل من خلال متصفح الويب.

Llama for Windows

كما تعرض الأداة مجموعة من التفاصيل التقنية قبل تنزيل أي نموذج، تشمل حجم النموذج، وعدد المعلمات، ومدى دعمه لمعالجة الصور، ما يساعد المستخدم على اختيار النموذج المناسب لإمكانات جهازه واحتياجاته.

واجهة برمجية تتيح تشغيل نماذج AI داخل التطبيقات الأخرى

من أبرز مزايا Llama for Windows دعمها واجهة برمجة تطبيقات (API) متوافقة مع واجهات OpenAI، وهي ميزة تتيح للتطبيقات الأخرى الاستفادة من نماذج الذكاء الاصطناعي المثبتة محليا، بدلا من الاعتماد على واجهات الخدمات السحابية المدفوعة.

ويمكن للمطورين توصيل التطبيقات المتوافقة بهذا الخادم، بما يشمل أدوات البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحررات الأكواد، وتطبيقات المحادثة الذكية، للاستفادة من النماذج المحلية في تنفيذ المهام المختلفة.

ويتيح هذا النهج للمستخدمين تقليل الاعتماد على واجهات البرمجة السحابية التي قد تفرض رسوما وفق حجم الاستخدام، مع إبقاء عمليات الاستدلال على الجهاز بدلا من إرسال الطلبات إلى خدمة خارجية.

كما يوفر التشغيل المحلي ميزة إضافية تتعلق بالخصوصية، إذ يمكن معالجة الطلبات داخل الكمبيوتر دون الحاجة إلى إرسالها إلى السحابة، مع ضرورة مراعاة أن مستوى الخصوصية يعتمد أيضا على إعدادات التطبيق والخدمات الأخرى المستخدمة.

دعم معالجات x64 وARM64 وتحسينات لأجهزة إنفيديا

تدعم Llama for Windows أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام Windows 11، سواء المعتمدة على معمارية x64 أو ARM64.

ويسلط الإعلان عن الأداة الضوء بصورة خاصة على تحسينات تستهدف منصة NVIDIA RTX Spark، التي طورت بالتعاون مع إنفيديا، بهدف الاستفادة من قدرات الأجهزة المدعومة في تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي محليا.

ورغم توفر دعم ويندوز على أجهزة Arm، فإن توسيع التحسينات لتشمل معالجات كوالكوم Snapdragon X Elite وغيرها من معالجات سلسلة Snapdragon X قد يمثل خطوة مهمة مستقبلا، خصوصا للاستفادة من وحدات المعالجة العصبية المخصصة (NPU) في هذه الأجهزة.

هل تمثل Llama for Windows بديلا لخدمات الذكاء الاصطناعي السحابية؟



تقدم الأداة خيارا عمليا للمستخدمين الذين يريدون تجربة نماذج الذكاء الاصطناعي محليا، دون الاعتماد الكامل على الاشتراكات المدفوعة أو إرسال البيانات إلى خدمات سحابية.

ومع ذلك، فإن تجربة الاستخدام والأداء يعتمدان على حجم النموذج المختار ومواصفات الكمبيوتر، خصوصا الذاكرة العشوائية وقدرات المعالجة والرسوميات. كما أن تشغيل النماذج محليا لا يعني بالضرورة الحصول على مستوى الأداء نفسه الذي توفره أكبر النماذج السحابية.

وبفضل سهولة تنزيل النماذج، وواجهة المحادثة المدمجة، ودعم واجهات API المتوافقة مع OpenAI، تسعى Llama for Windows إلى جعل تشغيل الذكاء الاصطناعي محليا أكثر سهولة، سواء للمستخدمين العاديين أو للمطورين الراغبين في بناء تطبيقات تعتمد على نماذج تعمل مباشرة على أجهزتهم.