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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ أسيوط يسلم طرف صناعي لشاب فلسطيني لمساعدته على الحركة

محافظ أسيوط يسلم طرف صناعي لشاب فلسطيني مصاب من غزة لمساعدته على الحركة
محافظ أسيوط يسلم طرف صناعي لشاب فلسطيني مصاب من غزة لمساعدته على الحركة
إيهاب عمر

سلم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، طرفًا صناعيًا "قدم" للشاب الفلسطيني حسان البوجي، البالغ من العمر 19 عامًا، وأحد مصابي قطاع غزة، لمساعدته على الحركة وتحسين قدرته على ممارسة حياته اليومية، وذلك في إطار المشاركة المجتمعية للجمعية الشرعية بمركز القوصية، في خطوة إنسانية تجسد قيم التضامن والتكافل مع الأشقاء الفلسطينيين، وحرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الدعم والرعاية لهم.

جاء ذلك بحضور حسن عثمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، ونفيسة عبد السلام، مدير المشاركة المجتمعية بالمحافظة، في إطار التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية الاحتياجات الإنسانية، وتقديم الدعم اللازم للحالات الأولى بالرعاية، بما يسهم في تخفيف معاناتها ومساندتها في تجاوز الظروف الصعبة.

وأكد محافظ أسيوط أن أي طلبات أو احتياجات للأشقاء الفلسطينيين محل اهتمام المحافظة، وأن أبوابها مفتوحة لتقديم أوجه الدعم الممكنة، انطلاقًا من الواجب الإنساني وعمق الروابط التاريخية والإنسانية التي تجمع الشعبين المصري والفلسطيني، مشددًا على أن الأشقاء الفلسطينيين بين أهلهم وفي بلدهم الثاني مصر، وأن المحافظة حريصة على التنسيق مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتلبية احتياجاتهم وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وأضاف اللواء محمد علوان، أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالحالات الإنسانية، لا سيما المصابين الذين يحتاجون إلى الرعاية الطبية والتأهيل والأجهزة التعويضية، مؤكدًا أهمية تكامل الجهود الرسمية والمجتمعية لتوفير المساندة المناسبة لهم، ومساعدتهم على استعادة قدرتهم على الحركة وممارسة حياتهم اليومية بصورة أفضل، بما يصون كرامتهم ويعزز شعورهم بالأمان والتضامن.

من جانبها، أعربت أسرة الشاب الفلسطيني حسان البوجي عن بالغ شكرها وتقديرها للرئيس عبد الفتاح السيسي، وللدولة المصرية على ما قدمته من دعم واهتمام منذ وصول الأسرة إلى مصر، كما وجهت الشكر إلى اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، والأجهزة التنفيذية والجمعية الشرعية بمركز القوصية، وكل الجهات والمؤسسات التي أسهمت في تقديم الرعاية والمساندة لهم.

وأكدت الأسرة أن تسليم الطرف الصناعي لحسان يمثل لفتة إنسانية مهمة وخطوة مؤثرة في مساعدته على الحركة ومواصلة حياته، والتخفيف من الأعباء التي يواجهها في ظل الظروف الصعبة التي مر بها، مشيرة إلى أنها لمست على أرض الواقع عمق العلاقة بين الشعبين المصري والفلسطيني، بعدما كانت تسمع دائمًا أن الشعبين شعب واحد ويد واحدة.

كما أعربت الأسرة عن تقديرها للرعاية الطبية التي تلقتها، وما وجدته من اهتمام داخل مستشفيات أسيوط العام "الشاملة" ومعهد جنوب مصر للأورام، إلى جانب المؤسسات الطبية الأخرى، مؤكدة أن هذه المواقف عززت شعورها بالأمان والمساندة، وخففت من وطأة الظروف الصعبة التي مرت بها، ومجددة شكرها للرئيس عبد الفتاح السيسي ومحافظ أسيوط وكل من قدم لهم الدعم والرعاية.

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