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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. استمرار التشجير وإزالة مقلبين عشوائيين للقمامة بساحل سليم

استمرار التشجير وإزالة مقلبين عشوائيين للقمامة بمدينة ساحل سليم
استمرار التشجير وإزالة مقلبين عشوائيين للقمامة بمدينة ساحل سليم
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار جهود المحافظة للتوسع في أعمال التشجير والقضاء على مقالب القمامة العشوائية، واستغلال مواقعها في زراعة الأشجار، بما يسهم في تحسين جودة الهواء، وخفض درجات الحرارة، وزيادة المساحات الخضراء، والحفاظ على البيئة والمظهر الحضاري، تنفيذًا لأهداف المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة".

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم، برئاسة محمد إسماعيل رئيس المركز، تواصل تنفيذ أعمال التشجير وإزالة مقلبين عشوائيين للقمامة بالمدينة؛ الأول بالمنطقة البحرية بجوار مبنى التأمين الصحي للعاملين، والثاني بجوار معهد ساحل سليم الابتدائي الأزهري بمنطقة الشهاينة، بمشاركة ممثلي عدد من الجمعيات والمؤسسات الأهلية والمواطنين، مع توعيتهم بأهمية زراعة الأشجار والالتزام بإلقاء المخلفات في الأماكن والحاويات المخصصة لها.

وأشار اللواء محمد علوان إلى مشاركة أحمد ماهر، نائب رئيس المركز والمشرف العام على ملف النظافة بالمدينة، وحنان محمد، مدير إدارة المخلفات الصلبة، ورشاد قوشتي، وكيل الإدارة، ونادي أبو زيد، مسؤول المتابعة بإدارة المخلفات الصلبة، وعلاء حسن، ممثل إحدى الجمعيات الأهلية، وصبري سمير، مدير مكتب رئيس المركز، في تنفيذ الأعمال، مؤكدًا أهمية التعاون بين الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني والمواطنين للحفاظ على البيئة.

وأضاف المحافظ أن خطة التشجير مستمرة بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع التوسع في زراعة الأشجار بمداخل القرى والعزب وعلى المحاور والطرق الرئيسية، بما يدعم جهود الدولة في مواجهة التغيرات المناخية، وزيادة الرقعة الخضراء، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال الري والصيانة والعناية بالأشجار المزروعة، وحمايتها من الإهمال أو الإتلاف، إلى جانب تكثيف حملات النظافة والتوعية المجتمعية، واستمرار التنسيق بين الوحدات المحلية والجهات المعنية لتحقيق المستهدف من المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" وضمان استدامة أعمال التشجير بمختلف أنحاء المحافظة.

أسيوط التشجير مقالب القمامة العشوائية زراعة الأشجار درجات الحرارة المساحات الخضراء المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة

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