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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط.. إنشاء 19 فصلا دراسيا بمدرسة مسارة الصباحي بديروط بتكلفة 16 مليون جنيه

مدرسة مسارة الصباحي الابتدائية بديروط
مدرسة مسارة الصباحي الابتدائية بديروط
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، اهتمام المحافظة بالتوسع في إنشاء الفصول الدراسية الجديدة وتطوير البنية الأساسية للمنظومة التعليمية بمختلف المراكز والقرى، بما يسهم في توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، والحد من الكثافات الطلابية داخل الفصول، وإتاحة فرص تعليمية أفضل لأبناء المحافظة، مشيرًا إلى جناح التوسع الجديد بمدرسة مسارة الصباحي الابتدائية بقرية مسارة التابعة لمركز ديروط، والذي يضم 19 فصلًا دراسيًا للمرحلة الابتدائية، بتكلفة إجمالية تبلغ 16 مليونًا و377 ألف جنيه.

وأوضح محافظ أسيوط أن فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بأسيوط، برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، مدير عام الفرع، يواصل تنفيذ ومتابعة مشروعات إنشاء المدارس الجديدة وأجنحة التوسع وأعمال الإحلال والتطوير بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في زيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس وتلبية احتياجات الطلاب، وتحسين مستوى الخدمات التعليمية المقدمة لهم.

دخول 39 مدرسة وجناح توسع جديدًا الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني

وأشار اللواء محمد علوان إلى أنه من المقرر دخول 39 مدرسة وجناح توسع جديدًا الخدمة خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي، بمختلف مراكز وقرى المحافظة، بما يسهم في إضافة فصول دراسية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للمدارس، وتوفير أماكن تعليمية إضافية للطلاب، في إطار خطة الدولة للتوسع في تطوير البنية التحتية للمنظومة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ أسيوط أن مشروعات إنشاء المدارس الجديدة والتوسعات التعليمية تأتي ضمن جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، مشددًا على أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية المحددة لتنفيذ المشروعات، وسرعة الانتهاء من الأعمال وتجهيز المدارس لدخولها الخدمة، بما يدعم العملية التعليمية ويلبي احتياجات أبناء المحافظة.

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