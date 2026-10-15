محافظ أسيوط: تجميل أرصفة ميدان الوليدية وري الأشجار والنخيل بحديقة القناطر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ أعمال النظافة والتجميل ورفع كفاءة الميادين والحدائق العامة، والاهتمام بالأشجار والمسطحات الخضراء، بما يسهم في تحسين المظهر الحضاري والحفاظ على البيئة، وتوفير أماكن لائقة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن رئاسة حي شرق، بقيادة أبو العيون إبراهيم، رئيس الحي، نفذت أعمال تطوير وتجميل ودهان الأرصفة بميدان الوليدية الجديد، إلى جانب ري الأشجار والنخيل بحديقة صينية القناطر بمنطقة الوليدية، وذلك في إطار خطة الحي للارتقاء بالمظهر العام وتحسين مستوى النظافة والتجميل.

دهان الأرصفة والعناية بالمسطحات الخضراء

وأضاف المحافظ أن الأعمال نفذت بمشاركة عمرو أبو خطوة وأكرم رجب، نائبي رئيس الحي، وسيد الموشي، مدير قسم النظافة، وعصام المسلمي، رئيس قسم الإشغالات، مع الاهتمام برفع كفاءة المناطق المحيطة والحفاظ على الأشجار والنخيل باعتبارها أحد عناصر الجمال الحضاري بالمدينة.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة مواصلة أعمال التجميل والصيانة الدورية للميادين والحدائق العامة، والاهتمام بري الأشجار والنخيل والحفاظ عليها، مع تكثيف المتابعة الميدانية لضمان استدامة هذه الجهود، بما يحقق مظهرًا حضاريًا لائقًا ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.