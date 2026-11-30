أعلنت مستشفى «شفاء الأورمان» لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، عن تحقيق إجراء أكثر من91 ألف فحص «باثولوجى» دقيق لمرضى الأورام على مدار عشر سنوات كاملة، دون تحمل المرضى أى أعباء مادية.

وتعد وحدة «الباثولوجى» والتشخيص المعملى الدقيق إحدى الركائز الأساسية فى المنظومة الطبية للمستشفى، باعتبارها حجر الأساس الذى ينطلق منه الفريق الطبي لتحديد أسلوب العلاج الأنسب لكل حالة، حيث يأتي هذا الرقم الكبير ليؤكد حجم الإقبال والاعتماد الكبير على كفاءة الفرق الطبية وتجهيزات المستشفى وفق أحدث المعايير العالمية.

وأوضحت الدكتورة أميرة عماد علوي، استشاري الباثولوجي بمستشفي شفاء الأورمان، أن المستشفى لا تألو جهداً فى توفير أحدث التقنيات التشخيصية والعلاجية العالمية لخدمة أهل الصعيد، مشيرة إلى أن فحص «الباثولوجى» يمثل «البوصلة» التى تحدد بدقة طبيعة الورم ونوعه والدرجة الخاصة به، وهو ما يرفع نسب الشفاء بشكل ملحوظ ويجنب المرضى تجارب العلاج العشوائي.

وأضافت استشاري الباثولوجي بمستشفي شفاء الأورمان، أن المستشفى تحرص دائماً على استقطاب كفاءات طبية متميزة وتزويد معامل الباثولوجى بأحدث أجهزة الفحص المجهري والتقنيات الرقمية المتقدمة لسرعة اصدار التقارير التشخيصية بدقة متناهية، خاصة وأن السرعة فى التشخيص تعد فارقة فى رحلة علاج مرضى الأورام.

من جانبه، أكد «محمود فؤاد»، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن الوصول إلى 91 ألف فحص باثولوجي بالمجان خلال عشر سنوات يعكس حجم الثقة التي يضعها أهالي الصعيد في المستشفي، ويجسد نجاح رؤية المستشفي في تقديم خدمة علاجية وتشخيصية تضاهي كبرى المراكز العالمية دون أن يتكبد المريض أعباء مالية.

وأضاف الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن المستشفي تضع ملف التشخيص المبكر والدقيق على رأس أولوياتها، باعتباره حجر الأساس في رحلة التعافي ورفع نسب الشفاء، مؤكداً حرص المستشفي على دعم المعامل بأحدث التقنيات لضمان دقة النتائج وتخفيف عناء السفر عن أهالي الصعيد.