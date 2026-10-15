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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسيوط تكثف ندوات تنظيم الأسرة والتوعية بقانون العمل في 3 مراكز

ندوات توعية لتعزيز الوعي السكاني ونشر الثقافة القانونية بقانون العمل الجديد
ندوات توعية لتعزيز الوعي السكاني ونشر الثقافة القانونية بقانون العمل الجديد
إيهاب عمر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف الندوات التوعوية التي تستهدف نشر الوعي السكاني وتعزيز مفاهيم تنظيم الأسرة، إلى جانب تعريف العاملين وأصحاب المنشآت بالحقوق والواجبات التي ينظمها قانون العمل، بما يسهم في تحسين الخصائص السكانية، وترسيخ بيئة عمل آمنة ومنضبطة، ودعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن التوعية السكانية وتنظيم الأسرة يمثلان أحد المحاور المهمة لتحسين جودة حياة المواطنين، بالتوازي مع نشر الثقافة القانونية داخل منشآت القطاع الخاص، وتعريف العاملين وأصحاب الأعمال بالتشريعات المنظمة لعلاقات العمل، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق بين الجهات المعنية لتوسيع نطاق الاستفادة من البرامج التوعوية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.

وأشار اللواء محمد علوان إلى حرص المحافظة على دعم جهود وزارة العمل في نشر الوعي بقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، وتعزيز الالتزام بأحكامه وإجراءاته، بما يحفظ حقوق طرفي علاقة العمل، ويسهم في استقرار بيئة العمل وتحقيق التوازن بين مصالح العمال وأصحاب الأعمال، مؤكدًا أهمية تكامل التوعية السكانية والقانونية مع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ندوات توعوية بديروط والقوصية والغنايم

جاء ذلك في إطار جهود مديرية العمل بأسيوط، بإشراف محمد محمود صالح، القائم بأعمال وكيل الوزارة، لتنفيذ ندوات توعوية في مجالات تنظيم الأسرة والتوعية السكانية والتفتيش العمالي، تنفيذًا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل.

وشملت الأنشطة عقد مكتب علاقات عمل ديروط ندوة للتوعية السكانية وتنظيم الأسرة بمقر شركة تساهيل لتمويل المشروعات بمركز ديروط، استفاد منها 25 مشاركًا، بهدف تعزيز الوعي بأهمية تنظيم الأسرة وتحسين الخصائص السكانية.

كما عقد مكتب تفتيش القوصية ندوة حول ضوابط وإجراءات التحقيق في ضوء قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بمشاركة 15 مستفيدًا، وذلك في إطار جهود تعريف العاملين وأصحاب المنشآت بالضوابط والإجراءات القانونية المنظمة لعلاقات العمل.

وفي السياق ذاته، نظم مكتب تفتيش الغنايم ندوة للتوعية بالتفتيش العمالي وشرح أحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، بحضور 15 مشاركًا، بهدف نشر الوعي بالتشريعات المنظمة للعمل وتعزيز الالتزام بأحكام القانون وإجراءاته.

وتأتي هذه الندوات ضمن جهود مديرية العمل بأسيوط لنشر الثقافة العمالية، وتعريف العاملين وأصحاب المنشآت بالتشريعات المنظمة للعمل، ورفع مستوى الوعي بالقضايا السكانية، بما يدعم حماية الحقوق، وتحسين بيئة العمل، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالمحافظة.

أسيوط الندوات التوعوية تنظيم الأسرة الخصائص السكانية التوعية السكانية وزارة العمل

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