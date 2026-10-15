أسيوط: حملات بالقوصية لرفع الإشغالات ومراجعة تراخيص المحال والإعلانات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار الحملات الميدانية المكثفة لرفع الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام، ومراجعة تراخيص المحال التجارية والإعلانات، بما يسهم في تيسير حركة المواطنين والسيارات، وتحقيق السيولة المرورية، وإعادة الانضباط إلى الشوارع، وتحسين المظهر الحضاري، تنفيذًا لتوجهات الدولة نحو الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية، برئاسة سوزان محمد راضي رئيس المركز، نفذت حملة مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع والطرق العامة، والتفتيش على تراخيص المحال التجارية ومراجعة الإعلانات، بإشراف أشرف طنطاوي وعبد اللطيف عبد المنعم، نائبي رئيس المركز، وبالتنسيق مع شرطة المرافق والجهات المعنية، في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الانضباط وتيسير حركة المرور والمشاة.

وأضاف أن الحملة استهدفت إزالة الإشغالات التي تعوق حركة المواطنين والسيارات، والتأكد من التزام المحال التجارية بالتراخيص والاشتراطات القانونية المنظمة لممارسة الأنشطة المختلفة، إلى جانب مراجعة الإعلانات بالشوارع والميادين والتحقق من الالتزام بالضوابط المقررة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشار المحافظ إلى استمرار الحملات الميدانية بمختلف المراكز والمدن لرفع الإشغالات ومنع عودة التعديات على الطريق العام، خاصة ما يتسبب منها في إعاقة حركة المارة والسيارات، مع تكثيف الرقابة على المحال التجارية ومراجعة التراخيص والإعلانات، بما يحافظ على حق المواطنين في استخدام الطرق والأرصفة بسهولة وأمان، ويعزز المظهر الحضاري للشوارع والميادين.

وشدد اللواء محمد علوان على أهمية استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع المخالفات، وتكثيف جهود النظافة ورفع الإشغالات، لضمان انتظام الحركة المرورية وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين، وتحقيق الاستفادة المثلى من الشوارع والطرق العامة، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة لأهالي المحافظة.