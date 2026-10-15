أسيوط: ندوة بمركز التنمية الشبابية بالبداري لتعزيز ثقافة التسامح ونبذ الثأر

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، أهمية تكثيف البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للشباب، لنشر ثقافة التسامح والعفو ونبذ الخصومات الثأرية، وتعزيز قيم الحوار والتصالح، بما يسهم في الحفاظ على تماسك المجتمع وترسيخ الأمن والاستقرار، في إطار جهود الدولة لبناء الوعي ومواجهة الظواهر المجتمعية السلبية.

وأوضح محافظ أسيوط أن مديرية الشباب والرياضة بأسيوط برئاسة الدكتور أحمد إبراهيم، وكيل الوزارة، نفذت من خلال إدارة التعليم المدني، ندوة توعوية بعنوان "أمة بلا ثأر.. مستقبل بلا ثأر ووطن بلا خصومة"، بمركز التنمية الشبابية بالبداري، ضمن جهود وزارة الشباب والرياضة لنشر الوعي المجتمعي وتعزيز قيم السلام والتعايش، بمشاركة 50 شابًا وفتاة من الفئة العمرية من 18 إلى 40 عامًا.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن الندوة تضمنت محاضرة لفضيلة الشيخ محمود حسن محمد، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، تناول خلالها خطورة ظاهرة الثأر وآثارها السلبية على الأفراد والأسر والمجتمع، وأهمية ترسيخ قيم العفو والتسامح، وتشجيع الحوار والتصالح، بما يدعم تماسك النسيج المجتمعي ويسهم في الحد من الخصومات وتحقيق الاستقرار.

وأضاف محافظ أسيوط أن توعية الشباب بمخاطر الثأر وتعزيز دورهم في نشر ثقافة التسامح يمثلان ركيزة مهمة لبناء مجتمع يسوده التفاهم والسلام، مؤكدًا أهمية استمرار المبادرات والندوات التي تعزز قيم المواطنة والانتماء والتعايش السلمي، وتشجع الشباب على المشاركة الإيجابية في مواجهة الممارسات المجتمعية السلبية.