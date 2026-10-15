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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الأربعين بكلية التمريض

رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الأربعين بكلية التمريض
رئيس جامعة أسيوط يشهد حفل تخرج الدفعة الأربعين بكلية التمريض
إيهاب عمر

شهد الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس جامعة أسيوط، اليوم الخميس، حفل تخرج الدفعة الأربعين بكلية التمريض، تحت إشراف الدكتورة فاطمة رشدي، عميد الكلية، والدكتورة ماجدة أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور الدكتورة نبيلة فكري، نقيب التمريض بأسيوط.

وهنأ الدكتور أحمد عبدالمولى خريجي الدفعة الأربعين، معربًا عن سعادته بمشاركتهم فرحة التخرج وبداية مرحلة جديدة من حياتهم المهنية، ومتمنيًا لهم مستقبلًا حافلًا بالنجاح والتميز، وأن يكونوا خير سفراء لجامعة أسيوط، ونماذج مشرفة تجمع بين الكفاءة العلمية والالتزام الأخلاقي والإنساني.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن تزامن الحفل مع ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة يضفي عليه دلالة وطنية خاصة، إذ تجسد هذه الذكرى عظمة الإرادة المصرية وروح التضحية والانتماء، وهي قيم تمثل مصدر إلهام للأجيال الجديدة لمواصلة العمل والعطاء وخدمة الوطن. وأضاف أن مهنة التمريض تعكس أسمى معاني التضحية والتفاني في خدمة الإنسان، والحفاظ على صحته وكرامته.

وأكد الدكتور عبدالمولى أن التخرج ليس نهاية مرحلة دراسية، بل بداية لمسؤولية مهنية وإنسانية عظيمة، موضحًا أن التمريض ركيزة أساسية في منظومة الرعاية الصحية، وأن أداء رسالته يتطلب العلم والمهارة والدقة، إلى جانب الرحمة والإخلاص واحترام كرامة المرضى.

وأضاف أن ما اكتسبه الخريجون من معارف ومهارات خلال سنوات الدراسة يمثل أساسًا لانطلاقهم في حياتهم العملية بكفاءة واقتدار، مؤكدا على أهمية مواصلة التعلم والتطوير المهني، والتحلي بالأمانة والانضباط والالتزام بأخلاقيات المهنة. 

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير إلى أولياء الأمور، تثمينًا لما قدموه من دعم ورعاية لأبنائهم طوال سنوات الدراسة، حتى بلوغ هذه اللحظة التي تتوج جهودهم، كما أعرب عن تقديره لإدارة كلية التمريض وأعضاء هيئة التدريس والجهاز الإداري، لدورهم في إعداد كوادر تمريضية مؤهلة علميًا ومهنيًا، قادرة على تلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في تطوير الخدمات الصحية.

وحضر الحفل الدكتورة إكرام إبراهيم، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ناهد شوكت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة هناء محمد، منسق الامتياز، والدكتورة حكمت إبراهيم، منسق الأنشطة الطلابية، و إيمان غدير، أمين الكلية، و محمود أحمد عبداللاه، مدير رعاية الطلاب بالكلية، إلى جانب لفيف من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وأعضاء الجهاز الإداري، وأولياء أمور الخريجين والطلاب.

 أعربت الدكتورة فاطمة رشدي، عميد كلية التمريض، عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من أبناء الكلية، مؤكدةً حرص إدارة الكلية على إعداد خريجين يمتلكون الكفاءة العلمية والمهارات المهنية اللازمة لممارسة المهنة وفقًا للمعايير المطلوبة. ودعت الخريجين إلى أن يكونوا خير سفراء لكليتهم وجامعتهم، متمنيةً لهم دوام النجاح والتوفيق في حياتهم العملية.

ودعت الدكتورة ماجدة أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، الخريجين إلى توظيف ما اكتسبوه من معارف وخبرات خلال سنوات الدراسة في حياتهم المهنية، مع الحرص على التعلم المستمر وتطوير مهاراتهم. كما وجهت الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس وأولياء الأمور تقديرًا لدورهم في دعم الطلاب ومساندتهم حتى التخرج.

وهنأت الدكتورة نبيلة فكري، نقيب التمريض بأسيوط، الخريجين، مؤكدةً أن التمريض رسالة سامية تتطلب الصبر والرحمة وحسن التعامل مع المرضى، مشيرةً إلى حرص النقابة على دعم الخريجين ومساندتهم، والعمل على تنمية مهاراتهم والارتقاء بمستواهم المهني.

كما دعت الدكتورة هناء محمد، منسق الامتياز، الخريجين إلى استثمار ما اكتسبوه من علوم وخبرات خلال سنوات الدراسة، ومواصلة تنمية قدراتهم المهنية بما يعزز كفاءتهم في أداء رسالتهم الإنسانية، مشيدةً بحسن تنظيم الحفل.

ومن جانبها، أعربت الخريجة آية الراعي، الأولى على الدفعة، عن سعادتها بالتخرج، ووجهت الشكر إلى أعضاء هيئة التدريس لما قدموه من دعم وعطاء طوال سنوات الدراسة، مؤكدةً أن التخرج يمثل بداية مرحلة جديدة يتحملون خلالها مسؤولية مهنية وإنسانية في رعاية المرضى والحفاظ على صحتهم.

كما أعرب الخريج عبدالرحمن سيد، رئيس اتحاد طلاب الكلية وممثل الدفعة، عن سعادته بإتمام خمس سنوات من الدراسة والاجتهاد، موجهًا الشكر إلى إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس على دعمهم المتواصل للطلاب طوال رحلتهم التعليمية.

وشهد الحفل أداء خريجي الدفعة الأربعين قسم مهنة التمريض، تأكيدًا على التزامهم بأخلاقيات المهنة ومبادئها، وتعهدهم بأداء رسالتهم الإنسانية في رعاية المرضى والحفاظ على صحتهم.

واختُتمت الفعاليات بتكريم الدكتور أحمد عبدالمولى، رئيس الجامعة، والدكتورة فاطمة رشدي، عميد الكلية، وقيادات الكلية، والدكتورة نبيلة فكري، نقيب التمريض بأسيوط، وأعضاء الجهاز الإداري بالكلية، إلى جانب تكريم الطلاب الأوائل وخريجي الدفعة الأربعين.

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