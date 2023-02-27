8 آلاف جنيه للطن.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت بعد الزيادة الأخيرة

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم فى الأسواق ، بعدما شهد سعر طن حديد عز ارتفاعا خلال الأيام 3 أشهر الأخيرة بنحو يزيد على 8 آلاف جنيه.

سعر طن حديد عز

وسجل سعر الطن الواحد من حديد عز نحو 28694 جنيها ، بينما سجل الطن نحو 20450 جنيها في ديسمبر الماضي بزيادة نحو 8200 جنيه.

اقرأ أيضا:

13 ألف جنيه في عام

فيما شهدت أسعار الحديد ضمن أسعار مواد البناء، ارتفاعا قدره نحو 13 ألف جنيه ، إذ سجل الطن نحو 13500 جنيه في فبراير من العام الماضي ، وتسبب في هذا الارتفاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على بالسلب على أسعار المعدن على مستوى العالم.

أسعار الحديد

أسعار الحديد والأسمنت

ويبحث الراغبون في البناء الفترة الحالية أو تعديل شققهم، في التعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”.

وسجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 28694 جنيها، وطن الحديد الاستثماري نحو 27662 جنيها للمستهلك.

أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز 28300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 28.700 جنيها إلى 30.500 جنيه

سعر طن حديد المصريين 28300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

ويضاف على سعر كل طن ما يتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار طن الحديد

وعن أسعار طن الحديد فهي تختلف بحسب الشركات المختلفة وتكون فروقات طفيفة ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

الحديد

ارتفاع أسعار الأسمنت

يذكر أن سعر الأسمنت شهد ارتفاعا بنسبة 58.3% خلال عام منذ شهر فبراير الماضي ، ليسجل سعر الطن الأسمنت البورتلاندي العادي نحو 1900 جنيها للطن، بدلًا من 1200 جنيه بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1905 جنيهات مقارنة بـ1950 كأعلى سعر في بدايات فبراير 2023، ، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت النصر 1880 جنيها للطن.

أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.

اسمنت وادى النيل 1860 جنيها للطن.

أسمنت المخصوص 1860 جنيها للطن.

أسمنت سيناء 1850 جنيها للطن .

أسمنت حلوان 1900 جنيها للطن.

أسمنت السويدى 1930 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .

أسمنت العسكري بني سويف 1840 جنيها للطن.

أسعار الحديد والأسمنت

أخر أسعار الحديد والأسمنت

وعن أسعار الحديد والأسمنت السابق ذكرها ، فهي تعتبر للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.