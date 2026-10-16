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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة طنطا تتقدم 3 مراكز في تصنيف QS للجامعات العربية 2027 وتواصل تواجدها ضمن أفضل 100 جامعة عربية

جامعة طنطا
جامعة طنطا
الغربية أحمد علي

حققت جامعة طنطا تقدمًا جديدًا في تصنيف QS للجامعات العربية لعام 2027 (QS Arab Region University Rankings 2027)، حيث جاءت في المركز 94 عربيًا، متقدمة 3 مراكز مقارنة بالعام السابق، لتواصل تواجدها ضمن أفضل 100 جامعة عربية، وذلك في ظل اتساع نطاق المنافسة وارتفاع عدد الجامعات المدرجة بالتصنيف إلى 325 جامعة، بزيادة 29 جامعة عن الإصدار السابق.

توجيهات جامعة طنطا 

وعلى المستوى الإقليمي، احتلت جامعة طنطا المركز السادس عشر بين جامعات شمال أفريقيا، كما جاءت في المركز الثالث عشر بين الجامعات المصرية المدرجة في إصدار التصنيف لعام 2027، والبالغ عددها 44 جامعة، مقارنة بـ42 جامعة في الإصدار السابق، بما يعزز حضور الجامعة على المستويات المحلية والإقليمية والعربية.

تحرك تنفيذي عاجل 

وأكد الدكتور محمد حسين، رئيس جامعة طنطا، أن تقدم الجامعة في تصنيف QS للجامعات العربية يعكس ثمرة العمل المؤسسي المتواصل لتطوير مختلف قطاعات الجامعة، مشيرًا إلى أن الحفاظ على موقع الجامعة ضمن أفضل 100 جامعة عربية بالتزامن مع زيادة أعداد الجامعات المشاركة وتصاعد مستوى المنافسة يمثل مؤشرًا إيجابيًا على استدامة مسار التطوير وتحسن الحضور الأكاديمي والبحثي للجامعة.

رفع كفاءة الخدمات 

وأضاف رئيس الجامعة أن جامعة طنطا تتبنى رؤية متكاملة تستهدف تحسين جودة العملية التعليمية، ودعم البحث العلمي والابتكار، وزيادة التأثير والاستشهادات البحثية، وتعزيز السمعة الأكاديمية والدولية، وتوسيع الشراكات مع الجامعات والمؤسسات البحثية المرموقة عالميًا، مؤكدًا أن الجامعة تستهدف تحقيق تقدم مستدام في التصنيفات الدولية المختلفة، باعتبارها إحدى الأدوات المهمة لقياس القدرة التنافسية للجامعات وتقييم أثر خطط التطوير المؤسسي.

دعم خطة إستراتيجية

وأوضح الدكتور محمد حسين أن الجامعة تعمل في إطار خطتها الاستراتيجية على تعزيز تدويل التعليم والبحث العلمي، ودعم التخصصات البينية والبحوث التطبيقية، وربط مخرجات البحث العلمي بالاحتياجات التنموية للدولة والمجتمع، وتهيئة بيئة أكاديمية وبحثية محفزة للإبداع والابتكار، موجهًا الشكر لأعضاء هيئة التدريس والباحثين والجهاز الإداري وجميع قطاعات الجامعة والمركز الجامعي للتصنيف الدولي على جهودهم التي أسهمت في تحقيق هذا التقدم.

تبادل الخبرات 

من جانبه، أكد الدكتور حاتم أمين، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث، أن تقدم الجامعة في التصنيف يأتي نتيجة جهود متواصلة لتطوير منظومة البحث العلمي والدراسات العليا، وتعزيز النشر العلمي الدولي وجودته وتأثيره، إلى جانب دعم الباحثين وتشجيع التعاون البحثي متعدد التخصصات وبناء شبكات تعاون دولية أكثر فاعلية.

وأضاف نائب رئيس الجامعة أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التركيز على رفع التأثير والاستشهادات العلمية للأبحاث المنشورة، وتعزيز التعاون البحثي الدولي، ودعم الأبحاث ذات المردود التطبيقي والمجتمعي، والتوسع في الشراكات والمشروعات البحثية المشتركة مع الجامعات والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تحسين مؤشرات الجامعة وتعزيز مكانتها على خريطة التعليم العالي والبحث العلمي إقليميًا ودوليًا.

اخبار محافظة الغربية جامعة طنطا تبادل الخبرات تصنيف عالمي رفع كفاءة الخدمات

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