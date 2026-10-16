قبل التخرج.. خطوات مهمة تضمن لك فرصة عمل مناسبة

أكد خبير التنمية البشرية طارق إلياس أن تأهيل الشباب لسوق العمل يبدأ خلال سنوات الدراسة الجامعية، مشددًا على أهمية الجمع بين التحصيل العلمي والتدريب العملي، حتى يتمكن الخريجون من اكتساب الخبرات اللازمة لمواكبة متطلبات الوظائف المختلفة.

وأوضح طارق إلياس، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد جوهر ببرنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أن العلم يمثل الأساس الذي يحتاج إليه الشباب في حياتهم المهنية، مؤكدًا أن التحدي الحقيقي يتمثل في كيفية توظيف المعلومات والدراسة النظرية في بيئة العمل، وليس وجود فجوة بين التعليم والشركات.

وأشار إلى أن الطلاب يمكنهم اكتساب الخبرة قبل التخرج من خلال التدريب الصيفي في البنوك والمعامل والشركات، وفقًا لتخصصاتهم، لافتًا إلى ضرورة استغلال الإجازات في تنمية المهارات والتعرف على طبيعة المهن المختلفة.

وأضاف أن الشباب يستطيعون متابعة إعلانات التدريب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاستعانة بأصدقائهم للحصول على فرص تدريب مناسبة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي في البداية هو اكتساب الخبرة العملية، وليس تحقيق عائد مادي كبير.

وشدد خبير التنمية البشرية على أن مسؤولية تأهيل الشباب لا تقع على جهة واحدة، بل تبدأ من الأسرة والجامعة وتمتد إلى الشركات، موضحًا أن مشاركة الأبناء في بيئات العمل منذ الصغر تساعدهم على فهم طبيعة المهن والاستعداد للمستقبل.

واختتم نصائحه بالتأكيد على أهمية تطوير المهارات التكنولوجية، والتعرف على تطبيقات الكمبيوتر ومتطلبات الوظائف، والعمل على تطوير القدرات الشخصية والمهنية منذ سنوات الدراسة، بما يعزز فرص الحصول على وظيفة مناسبة بعد التخرج.