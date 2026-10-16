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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مديرية العمل بالأقصر تنهي نزاعا عماليا خلال 24 ساعة وتصرف 20 ألف جنيه مستحقات لعامل

مديرية العمل بالأقصر تنهي نزاعا عماليا خلال 24 ساعة وتصرف 20 ألف جنيه مستحقات لعامل
مديرية العمل بالأقصر تنهي نزاعا عماليا خلال 24 ساعة وتصرف 20 ألف جنيه مستحقات لعامل
شمس يونس

نجحت مديرية العمل بمحافظة الأقصر في تسوية نزاع عمالي بالطرق الودية خلال أقل من 24 ساعة من تقديم الشكوى، أسفرت عن حصول أحد العاملين بإحدى شركات السياحة على كامل مستحقاته المالية البالغة 20 ألف جنيه، فيما كثفت المديرية تحركاتها الميدانية لفحص الشكاوى العمالية وتعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت.

وتأتي هذه الجهود تنفيذا لتوجيهات حسن رداد، وزير العمل، والمهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وحماية حقوق العاملين، وبإشراف محمود عيسى، وكيل وزارة العمل بالأقصر، الذي وجه بتكثيف التواجد الميداني وسرعة التعامل مع الشكاوى وفقا للقوانين المنظمة لعلاقات العمل.

وفي إطار الاستجابة الفورية لشكاوى العاملين، انتقل مفتش من مكتب التفتيش العمالي بالأقصر إلى مقر عمل إحدى العاملات، لفحص شكواها والوقوف على تفاصيلها على أرض الواقع، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وضمان حصولها على حقوقها.

وفي إسنا، تمكن مكتب علاقات العمل من إنهاء نزاع عمالي ضد إحدى شركات السياحة خلال أقل من 24 ساعة، بعدما جرى فحص الشكوى والتواصل مع مفوض الشركة، وإجراء مفاوضات مباشرة انتهت بالتوصل إلى اتفاق ودي بين الطرفين.

وأسفرت جهود التسوية عن صرف كامل المستحقات المالية للعامل، والتي بلغت 20 ألف جنيه، ليقدم بعدها تنازلا رسميا عن الشكوى، وينتهي النزاع بصورة ودية، وتولى إجراءات التسوية عمرو عبد العزيز، مفتش العمل بمكتب علاقات العمل بإسنا.

وفي سياق متصل، نظم مكتب السلامة والصحة المهنية بأرمنت ندوة توعوية داخل وحدة طب الأسرة بقرية الرزيقات قبلي، تحت عنوان «مخاطر الحريق وخطط الطوارئ والإخلاء»، بهدف رفع مستوى الوعي بإجراءات الوقاية والحفاظ على سلامة العاملين.

وتناولت الكيميائية هبة منتصر، خلال الندوة، أبرز أسباب الحرائق وطرق الوقاية منها، وأساليب التعامل مع الحرائق ووسائل الإطفاء الأولية، إلى جانب شرح آليات إعداد خطط الطوارئ والإخلاء وتحديد الأدوار والمسؤوليات، بما يسهم في الحد من المخاطر وحماية الأرواح والممتلكات.

وأكدت مديرية العمل بالأقصر استمرار جهودها في متابعة الشكاوى العمالية ميدانيا، وتفعيل آليات التسوية الودية للمنازعات، إلى جانب نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، بما يضمن صون حقوق العاملين وتعزيز الاستقرار داخل منشآت العمل بالمحافظة.

الاقصر أخبار الاقصر مديرية العمل

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