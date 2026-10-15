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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأقصر تكثف حملاتها المدرسية لحماية الأطفال من التنمر والعنف والتسرب التعليمي

الأقصر تكثف حملاتها المدرسية لحماية الأطفال من التنمر والعنف والتسرب التعليمي
الأقصر تكثف حملاتها المدرسية لحماية الأطفال من التنمر والعنف والتسرب التعليمي
شمس يونس

في تحرك يستهدف تعزيز الأمان داخل المدارس وحماية الأطفال من الممارسات التي تهدد مستقبلهم، نفذت الوحدة العامة لحماية الطفل بمحافظة الأقصر سلسلة لقاءات توعوية خلال النصف الأول من أكتوبر، تناولت مخاطر التنمر والعنف الأسري والتسرب من التعليم وزواج الأطفال، وسبل التعامل مع الحالات المعرضة للخطر والإبلاغ عنها.

وتُنفذ هذه الأنشطة بتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، وبإشراف الدكتور هشام أبو زيد، نائب المحافظ، ضمن مبادرة «أسرتي قوتي»، وبالتعاون مع الوحدات الفرعية لحماية الطفل بمراكز ومدن المحافظة، ومكتبة مصر العامة، ومديرية التربية والتعليم.

وأشارت نجوى إبراهيم محمد، مدير الوحدة العامة لحماية الطفل بالأقصر، إلى أن اللقاءات تستهدف ترسيخ الوعي بحقوق الأطفال، ومساعدتهم على التعرف إلى صور الإساءة والسلوكيات غير الآمنة، مع توجيه المعلمين والطلاب إلى ضرورة التحرك والإبلاغ فور رصد أي حالة تستوجب الحماية أو التدخل.

وفي الطود، امتدت الفعاليات إلى عدد من المدارس، حيث نظمت الوحدة الفرعية لحماية الطفل، برئاسة أحمد عبد اللطيف الشناوي، وبالتعاون مع مكتبة مصر العامة المتنقلة، ندوتين بمدرسة الشهيد خيري بمدينة الطود، وندوة أخرى بمدرسة الحرية في قرية الطود غرب، ضمن خطة توعية الطلاب بمخاطر العنف والتنمر، وتعزيز دور المدرسة في توفير بيئة آمنة للأطفال.

الاقصر اخبار الاقصر حماية الطفل

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