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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تحقيقات

6 آلاف جنيه دفعة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الحديد والأسمنت الآن

الحديد
الحديد

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين قفزة جديدة ، إذ ارتفع سعر طن حديد عز ليسجل 35 ألف  جنيه وأعلى سعر مقارنة بـ 29 ألف جنيه الأسبوع الماضي، بارتفاع قدره نحو 6 ألف جنيه بين أقل سعر الأسبوع الماضي وأعلى سعر اليوم. 

أسعار الحديد اليوم 

وارتفع سعر الحديد 1526 جنيها في يوم واحد ليبدأ سعر الطن اليوم بداية من 31,415 جنيها ويصل إلى 35 ألف جنيه للطن الواحد في المحافظات والأماكن النائية والبعيدة.

الحديد 

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سعر طن الحديد 

وارتفع سعر طن حديد عز بنحو 17 ألف جنيه خلال الأشهر الخمس الأخيرة، إذ سجل نحو 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، ووصلت قيمة الزيادة في طن الحديد خلال شهر يناير الماضي إلى 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر،م فيما وصل اليوم إلى 35 ألف جنيه بفارق 17 ألف جنيه.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

ويسعى المقبلون على البناء أو إجراء التعديل في شققهم الفترة الحالية بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”.

سعر طن حديد عز

وسجل سعر طن  حديد عز اليوم نحو 31,415 جنيها للمستهلك، بعد 29009 جنيهات للمستهلك الأسبوع الماضي ، ويصل إلى 35 ألف جنيه في بعض المناطق، وطن الحديد الاستثماري نحو 29578 جنيها للمستهلك.

الحديد 

 

أسعار طن الحديد

وتعتبر أسعار طن الحديد من تاجر إلى آخر حسب المحافظة،  وتكون فروقات طفيفة في غالب الأحيان في نفس المنطقة او المحافظة ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 28300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 31 ألف جنيها إلى 35 ألف جنيه
  • سعر طن حديد المصريين 28300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
  • سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع
الحديد 

ويضاف على سعر كل طن قيمة تتراوح بين 300 إلى 900 جنيه حال شراء المنتج من التاجر أو الموزع.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1950 جنيها مقارنة بـ 1870 الأسبوع الماضي ، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1920 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1900 جنيه للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1870 جنيها للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1940 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1880 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1930 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى 1980 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيها للطن.
الأسمنت

أخر أسعار مواد البناء

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المذكورة ، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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