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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عز بـ 28694 جنيها.. أسعار الحديد والإسمنت اليوم الثلاثاء 28 فبراير

أسعار الحديد والإسمنت
أسعار الحديد والإسمنت

يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار الحديد والأسمنت  ضمن مواد البناء، اليوم الثلاثاء الموافق 28 فبراير 2023، بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن أسعار طن الحديد في الأسواق.

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر، اليوم الثلاثاء 28 فبراير 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

ونستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الثلاثاء على النحو التالي:
 

سجل سعر الطن الواحد من حديد عز نحو 28694 جنيها ، بينما سجل الطن نحو 20450 جنيها في ديسمبر الماضي بزيادة نحو 8200 جنيه.

 

وشهدت أسعار الحديد ضمن أسعار مواد البناء، ارتفاعا قدره نحو 13 ألف جنيه ، إذ سجل الطن نحو 13500 جنيه في فبراير من العام الماضي ، وتسبب في هذا الارتفاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي أثرت على بالسلب على أسعار المعدن على مستوى العالم.

 

ويبحث الراغبون في البناء الفترة الحالية أو تعديل شققهم، في التعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”.

وسجل سعر طن  حديد عز اليوم نحو 28694 جنيها، وطن الحديد الاستثماري نحو 27662 جنيها للمستهلك.


سعر طن حديد عز 28300 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 28.700  جنيها إلى 30.500 جنيه


سعر طن حديد المصريين 28300 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع


سعر طن حديد المراكبي 27000 جنيها للطن -تسليم أرض المصنع


سعر طن حديد العشري 27000 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع


سعر طن حديد بشاي 28500 جنيه للطن -تسليم أرض المصنع

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 1905 جنيهات مقارنة بـ1950 كأعلى سعر في بدايات فبراير 2023، ، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
أسمنت النصر 1880 جنيها للطن.
أسمنت المعلم 1860 جنيها للطن.
اسمنت وادى النيل  1860 جنيها للطن.
أسمنت  المخصوص 1860 جنيها للطن.
أسمنت سيناء 1850 جنيها للطن .
أسمنت حلوان 1900 جنيها للطن.
أسمنت السويدى 1930 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
أسمنت العسكري بني سويف 1840 جنيها للطن.
 

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