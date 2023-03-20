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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

40 ألف جنيه رسميا.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم

الحديد
الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم مستويات جديدة، إذ سجل سعر طن حديد عز اليوم زيادة 2113 جنيها مقارنة بسعر الأمس، ليصل اليوم إلى مستويات 40 ألف جنيه، بحسب بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم 

وسجل سعر الحديد اليوم بداية من 34,587 جنيها للطن من نوع عز،  ويصل إلى 40 ألف جنيه للطن الواحد في المحافظات والأماكن النائية والبعيدة.

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الحديد 

سعر طن الحديد 

وسجل سعر طن حديد عز  ارتفاعا بنحو 22 ألف جنيه خلال الأشهر الخمس الأخيرة، إذ سجل نحو 18275 جنيها في أكتوبر الماضي، ووصلت قيمة الزيادة في طن الحديد خلال شهر يناير الماضي إلى 3535 جنيها للطن الواحد حيث كان 23450 مع نهاية ديسمبر، فيما وصل اليوم إلى 40 ألف جنيه.

أسعار الحديد من بوابة الأسعار المحلية والعالمية

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

ويسعى المقبلون على البناء أو إجراء التعديل في شققهم الفترة الحالية بالتعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، إذ وصل سعر الطن الاستثماري إلى 33,081 جنيها ويصل إلى 38500 جنيه في بعض المحافظات.

أسعار الحديد من بوابة الأسعار المحلية والعالمية

أسعار طن الحديد

وتختلف أسعار طن الحديد من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى آخرى،  وتكون فروقات طفيفة في غالب الأحيان في نفس المنطقة أو المحافظة ، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

الحديد

 

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيها للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود 34 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 1950 جنيها مقارنة بـ 1870 الأسبوع الماضي ، و 1490 جنيها للطن نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت النصر 1920 جنيها للطن.
  • أسمنت المعلم 1900 جنيه للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1870 جنيها للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1940 جنيها للطن.
  • أسمنت سيناء 1880 جنيها للطن .
  • أسمنت حلوان 1930 جنيها للطن.
  • أسمنت السويدى 1980 جنيها للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي .
  • أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيها للطن.
الأسمنت

أخر أسعار مواد البناء

وتعتبر أسعار الحديد والأسمنت المذكورة ، للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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