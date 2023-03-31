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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 9 رمضان

الحديد والأسمنت
الحديد والأسمنت

استقرت أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر ، إذ يبحث الكثير من الراغبين في البناء أو التعديلات في شققهم بمعرفة أسعار مواد البناء بشكل دوري.

18 ألف جنيه

وشهد سعر طن حديد عز زيادة بقيمة 18426 جنيها مقارنة بأسعار نفس الشهر من العام الماضي وفقا لما ذكرته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء .

أسعار الحديد

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قرار البنك المركزي 

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصريق قررت في اجتماعها، أمس الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

سعر طن حديد عز

واستقر سعر طن الحديد من نوع عز ليسجل اليوم نحو 37886 جنيه وقد يصل إلى 40 ألف جنيه في بعض المحافظات البعيدة ، وذلك بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

سعر طن الحديد

أسعار الحديد والأسمنت اليوم 

ويهتم الكثير بأسعار الحديد والأسمنت اليوم “مواد البناء”، خاصة المقبلين على البناء  ، إذ وصل سعر الطن الاستثماري إلى نحو 34595 جنيها كمتوسط سعر.

أسعار طن الحديد

ويهتم الراغبين في إجراء تعديلات او البناء عن أسعار طن الحديد  والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى، وتكون فروقات طفيفة في غالب الأحيان في نفس المنطقة أو المحافظة، إذ يقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

الحديد والأسمنت
الحديد 

 

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 37886 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 2005 جنيهات
  • أسمنت النصر 1970 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم 1920 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1890 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن .
  • أسمنت حلوان 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت السويدى 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيهاً للطن.
الأسمنت

 

آخر أسعار مواد البناء

وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فتكون مخصصة للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت مواد البناء سعر طن حديد عز أسعار طن الحديد أسعار الحديد والأسمنت اليوم أسمنت المسلح

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