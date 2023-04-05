الحديد رخص.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد قرار البنك المركزي

تراجعت أسعار الحديد اليوم الأربعاء ، وذلك بعد زيادات متتالية الأيام السابقة، إذ فقد سعر الطن الواحد من نوع حديد عز نحو 1000 جنيه دفعة واحدة.

أسعار الحديد

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سعر طن حديد عز

وتراجع سعر طن حديد عز ليسجل اليوم نحو 37382 جنيهًا بعد 38296 جنيهًا أمس بتراجع حوالي 1000 جنيه، وقد يصل إلى 40 ألف جنيه إلى بعض المناطق، وذلك حسبما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

البنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أسعار طن الحديد

ويبحث الراغبون في إجراء تعديلات أو البناء الجديد عن آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 38296 جنيهًا إلى 40 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح 2050 جنيهًا للطن.

أسمنت النصر 1970 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم 1920 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل 1890 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص 1990 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن .

أسمنت حلوان 1990 جنيهاً للطن.

أسمنت السويدي 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيهاً للطن.