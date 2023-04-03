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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات

17 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد والأسمنت الآن بعد رفع الفائدة

أسعار الحديد
أسعار الحديد

يبحث العديد عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر، حيث استقرت أسعار مواد البناء اليوم بعد قرار البنك المركزي الخميس الماضي والذي شمل رفع الفائدة 200 نقطة أساس.

سعر طن حديد عز

وعن سعر طن حديد عز فسجل اليوم  نحو 38296 جنيها كمتوسط سعر وقد يصل إلى 40 ألف جنيه إلى بعض المناطق خاصة محافظات أسوان الإسماعيلية، البحر الأحمر، الفيوم، شمال سيناء، مطروح
، بحسب بوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد

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17 ألف جنيه 

وضمن أسعار الحديد والأسمنت، فسجل سعر طن الحديد من نوع عز تحرك بنحو 17311.74 جنيه مقارنة بشهر أبريل من العام السابق 2022.

43 ألف جنيه

وقد يباع طن الحديد الواحد من نوع عز بنحو 43 ألف جنيه في بعض الأماكن النائية في محافظات الصعيد ووجه قبلي، وهي أسعار مبالغ فيها مقارنة بسعر تسليم أرض المصنع، حيث يربح التاجر ما يقرب ما بين 11 و13 ألف جنيه في الطن الواحد تحت مسمي هامش الربح وتكلفة النقل.

قرار البنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري قررت في اجتماعها، الخميس 30 مارس ، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

أسعار طن الحديد

 الراغبين في إجراء تعديلات أو البناء الجديد يهتمون بالتعرف على أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى. 

أسعار الحديد

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم 

  • سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد اليوم 32135 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 38296 جنيه إلى 40 ألف جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم 

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

  • أسمنت المسلح 2050 جنيها.
  • أسمنت النصر 1970 جنيهاً للطن.
  • أسمنت المعلم 1920 جنيهاً للطن.
  • اسمنت وادى النيل  1890 جنيهاً للطن.
  • أسمنت  المخصوص 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت سيناء 1890 جنيهاً للطن .
  • أسمنت حلوان 1990 جنيهاً للطن.
  • أسمنت السويدى 2020 جنيهاً للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
  • أسمنت العسكري بني سويف 1870 جنيهاً للطن.
الأسمنت 
الحديد والأسمنت أسعار الحديد والأسمنت سعر طن حديد عز اسعار الاسمنت اليوم أسعار طن الحديد

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