أسعار الحديد والأسمنت اليوم في مصر

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار مواد البناء اليوم الاثنين الموافق 10 -4-2023، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آحدث أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم، وذلك لمساعدة المقبلين على البناء والراغبين في إجراء التعديلات داخل شققهم علي معرفة أسعار الحديد والاسمنت.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الحديد اليوم تسليم أرض مصنع

سعر طن حديد عز 40200 جنيه للطن

سعر طن حديد بشاي 39700 جنيه للطن

سعر طن حديد العتال 39500 جنيه للطن

سعر طن حديد عطية 39400 جنيه للطن

سعر طن حديد سرحان 39500 جنيه للطن

سعر طن حديد المراكبي 39500 جنيهًا للطن

سعر طن حديد المصريين 39500 جنيهًا للطن

سعر طن حديد الكومي 39300 جنيه للطن

سعر طن حديد المعادي 39300 جنيه للطن

سعر طن حديد بيانكو 39000 جنيه للطن

سعر طن حديد العشري 39500جنيه للطن

سعر طن مصر ستيل 39000 جنيه للطن

الحديد

سعر الاسمنت اليوم

وجاءت أسعار الاسمنت اليوم، لعدد من الشركات المصنعة للأسمنت لتتراوح ما بين 2005 جنيهات للطن و 1870 جنيها للطن.

اسمنت المسلح 1963 جنيه للطن

أسمنت النصر 1940 جنيه للطن

اسمنت التعمير 1875جنيه للطن

اسمنت المنيا 1890 جنيه للطن

أسمنت المعلم 1860 جنيه للطن

اسمنت وادى النيل 1860 جنيهًا للطن

اسمنت المخصوص 1960 جنيه للطن

اسمنت سيناء 42.5 - 1873 جنيه للطن

أسمنت حلوان 2005 جنيه للطن

أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن

اسمنت السهم 1780 جنيه للطن

سعر الحديد والاسمنت اليوم تسليم ارض مصنع

ويجب شراء الحديد والاسمنت بكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط السداد النقدي أو قصير الأجل، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

الأسمنت

آخر أسعار مواد البناء

وعن أسعار الحديد والأسمنت المذكورة، فهي يتم إعلانها للكميات التي لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها تضم مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.