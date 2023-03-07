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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

طن الحديد يسجل 27 ألف والأسمنت يتخطى 1800 جنيه للطن

مواد البناء
مواد البناء

تباينت أسعار مواد البناء فى مصر خصوصا "الحديد والأسمنت" في مستهل تعاملات هذا الأسبوع.

أسعار مواد البناء

ينشر موقع "صدى البلد"، أسعار مواد البناء الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الثلاثاء 7مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

الأسمنت يتراجع .. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 3 مارس 2023

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أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 

سجل سعر حديد عز اليوم الثلاثاء 28300جنيه للطن.

استقر سعر حديد بشاي اليوم الثلاثاء عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء 27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 28300جنيه للطن مقارنة 27 الف جنيه مطلع الأسبوع الماضي.

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 27000جنيه للطن الواحد


أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء :

وشهدت أسعار الأسمنت تراجعا منذ بداية الشهر الجاري بقيمة 60 جنيها فى الطن.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1870 جنيها لطن المسلح.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الثلاثاء ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1850 جنيها لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الثلاثاء 1840جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الثلاثاء 1858جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الثلاثاء 1820 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء 1840 جنيها للطن.

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء عند 1870 جنيها للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء 1915جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم 1800 جنيه للطن.

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

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