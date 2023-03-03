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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الأسمنت يتراجع .. أسعار مواد البناء في مصر اليوم الجمعة 3 مارس 2023

تباين أسعار مواد
تباين أسعار مواد البناء خلال مارس الجاري

تباينت أسعار مواد البناء فى مصر حيث استقر الحديد وتراجع الأسمنت بداية شهر مارس الجاري. 


وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت  في مصر،اليوم الجمعة 3 مارس 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري .

استقرت أسعار الحديد في مصر اليوم الجمعة على النحو التالي:

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الحديد اليوم الجمعة


سجل سعر حديد عز اليوم الجمعة 28300جنيه للطن .

استقر سعر حديد بشاي اليوم الجمعة عند 28500جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الجمعة 27500جنيهًا للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الجمعة 27500جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الجمعة  26500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الجمعة  27000 جنيه للطن الواحد

سجل سعر حديد المصريين اليوم الجمعة 28300 جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الجمعة  نحو 27000جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الجمعة  نحو 27000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الجمعة نحو 27000جنيه للطن الواحد


بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الجمعة  نحو 27000جنيه للطن الواحد

 

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الجمعة:

شهدت أسعار الأسمنت تراجعا بقيمة تتراوح مابين 30 الى 40 جنيها فى الطن الواحد منذ بداية الشهر الجاري


وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1870 جنيه للطن المسلح مقارنة 1903جنيه فى شهر فبراير الماضي.

وسجلت أسعار الأسمنت  اليوم الجمعة ، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 1850جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت شركة صناعات مواد البناء اليوم الجمعة نحو 1840جنيه للطن .

وسجل سعر أسمنت بشركة مصر للأسمنت المنيا اليوم الجمعة نحو  1840جنيه للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل  اليوم الجمعة نحو 1820 جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الجمعة نحو  1840جنيه للطن.


استقر سعر أسمنت حلوان اليوم الجمعة عند 1870جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الجمعة نحو 1915جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الجمعة نحو  1800جنيها للطن مقارنة 1840 جنيه للطن  الشهر الماضي بانخفاض 40 جنيها .

 

وهذه الأسعار مواد البناء لكميات لا تقل عن 30 طنًا وبشرط سداد نقدي أو قصير الأجل، وليس لها علاقة بأسعار بيع المصانع، حيث ترتبط بآليات العرض والطلب بالسوق، كما أنها شاملة مصروفات النقل ولا تشمل الإكراميات ومصروفات التعتيق.

 

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