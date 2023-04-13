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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

الحديد
الحديد

سجلت أسعار الحديد والأسمنت تراجعا طفيفا اليوم الخميس في السوق المصرية ، ليتراجع سعر طن حديد عز اليوم مقارنة بأسعار الأمس ، فيما تراجعت أسعار الأسمنت إلى ما دون الـ2000 جنيه بعد تراجع مؤشر الدولار بقوة عالميا إلى ما دون الـ102 نقطة، واستقراره في مصر لمدة تزيد عن شهر بداية من 10 مارس الماضي.

سعر طن الحديد

وشهد سعر طن الحديد تراجعا مقارنة بأسعار الأمس، إذ سجل سعر طن حديد عز اليوم الخميس نحو  39930 جنيها كمتوسط سعر، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد 

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سعر طن حديد عز  

ووصل سعر طن حديد عز اليوم،  إلى نحو 32000 جنيه كأقل سعر في محافظة السويس ، فيما سجل نحو 42 ألف جنيه في الإسكندرية والقليوبية وفقا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

الحديد 

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير من الراغبين في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، بمعرفة آخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 39930 جنيهًا إلى 42 ألف جنيه.

الحديد 

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 38546  جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل  إلى نحو 40000 جنيه كأعلى سعر في محافظات الأسكندرية, القليوبية, الوادى الجديد.

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا  للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.
أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.
أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.
اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.
أسمنت  المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.
أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.
أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.
أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.
أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.

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