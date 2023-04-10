18 ألف جنيه.. مفاجأة في أسعار الحديد الآن والأسمنت يتراجع

يبحث الكثير من المقبلين على البناء الجديد عن أسعار الحديد والأسمنت اليوم، إذ استقر سعر مواد البناء اليوم الإثنين.

سعر طن حديد عز

وسجل سعر طن حديد عز كمتوسط سعر 39581 جنيها فيما سجل أعلى سعر 42 ألف جنيه في محافظتي الإسكندرية والقليوبية ، بحسب ما ذكرت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

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وسجل سعر طن حديد عز اليوم ضمن ثمن الحديد والأسمنت ،تحركا مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي بقيمة 18853 جنيها ، فيما تحرك مقارنة بالأسبوع الماضي بقيمة 1835 جنيها، وفقا لما جاء بأخر تحديث للأسعار على بواية الأسعار المحلية والعالمية التابعة لرئاسة الوزراء.

أسعار طن الحديد

ويهتم الكثير ممن يرغبون في البناء الجديد أو إجراء تعديلات في شققهم أو محلاتهم، بآخر أسعار طن الحديد والأسمنت والتي تختلف من تاجر إلى آخر ومن محافظة إلى أخرى.

ويقدم موقع “صدى البلد” خدمة معرفة أسعار مواد البناء والتي على رأسها سعر الحديد وسعر الأسمنت، اليوم، ضمن نشرة خدماته اليومية وذلك بالتزامن مع إعلان عدد من شركات الحديد والصلب عن آخر أسعار طن الحديد في الأسواق اليوم.

الحديد والأسمنت

وسجل سعر طن الحديد الاستثماري 37355 جنيها كمتوسط سعر بحسب بوابة الأسعار ، فيما يصل إلى نحو 40000 جنيه كأعلى سعر اليوم في محافظات الأسكندرية، القليوبية، الوادى الجديد، كفرالشيخ.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن حديد عز ضمن أسعار الحديد والأسمنت اليوم 32050 جنيهًا للطن - تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك في حدود من 37726 جنيهًا إلى 42 ألف جنيه.

أسعار الحديد

أسعار الأسمنت اليوم

وبالنسبة لـ أسعار الأسمنت اليوم ضمن أسعار الحديد والأسمنت، جاءت كالتالي:

أسمنت المسلح بسعر 1965 جنيهًا للطن بعدما تخطى 2000 جنيه قبل أيام.

أسمنت النصر بسعر 1940 جنيهاً للطن.

أسمنت المعلم بسعر 1860 جنيهاً للطن.

اسمنت وادى النيل بسعر 1860 جنيهاً للطن.

أسمنت المخصوص بسعر 1960 جنيهاً للطن.

أسمنت سيناء 1848 جنيهاً للطن.

أسمنت حلوان يأتي بسعر 2010 جنيهات للطن.

أسمنت السويدي 2000 جنيه للطن مقارنة بـ 1525 نهاية أكتوبر الماضي.

أسمنت العسكري بني سويف يأتي بسعر 1850 جنيهاً للطن.