تحرك جديد.. أسعار الحديد اليوم بالأسواق الأربعاء 12-4-2023

تحركت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12-4-2023 الموافق الحدي والعشرون من شهر رمضان المبارك في عدد من المصانع.
سعر الحديد اليوم
يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر حديد التسليح اليوم الاربعاء 12 ابريل 2023، ضمن نشرته الخدمية.
سعر حديد عز اليوم سجل 40200 جنيه للطن
سعر حديد بشاي وصل إلى 39700 جنيه للطن
سعر حديد العتال اليوم 39500 جنيه للطن
سعر طن الحديد اليوم من عطية 39400 جنيه
سعر حديد سرحان اليوم 39500 جنيه للطن
سعر حديد المركبي اليوم 39500 جنيه للطن
سعر حديد المصريين اليوم 39500 جنيه للطن
سعر حديد الكومي اليوم 39300 جنيه للطن
سعر الحديد اليوم من المعادي 39500 جنيه للطن
سعر حديد العشري اليوم 39500 جنيه للطن
سعر حديد بيانكو سجل 39 ألف جنيه للطن
سعر الحديد للمستهلك اليوم
هذه الاسعار لتحميل أرض المصنع، يضاف إليها مصاريف النقل