تحرك جديد.. أسعار الحديد اليوم بالأسواق الأربعاء 12-4-2023

تحركت أسعار الحديد اليوم الأربعاء 12-4-2023 الموافق الحدي والعشرون من شهر رمضان المبارك في عدد من المصانع.

سعر الحديد اليوم

يقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر حديد التسليح اليوم الاربعاء 12 ابريل 2023، ضمن نشرته الخدمية.

سعر حديد عز اليوم سجل 40200 جنيه للطن

سعر حديد بشاي وصل إلى 39700 جنيه للطن

سعر حديد العتال اليوم 39500 جنيه للطن

سعر طن الحديد اليوم من عطية 39400 جنيه

سعر حديد سرحان اليوم 39500 جنيه للطن

سعر حديد المركبي اليوم 39500 جنيه للطن

سعر حديد المصريين اليوم 39500 جنيه للطن

سعر حديد الكومي اليوم 39300 جنيه للطن

سعر الحديد اليوم من المعادي 39500 جنيه للطن

سعر حديد العشري اليوم 39500 جنيه للطن

سعر حديد بيانكو سجل 39 ألف جنيه للطن

سعر الحديد للمستهلك اليوم

هذه الاسعار لتحميل أرض المصنع، يضاف إليها مصاريف النقل