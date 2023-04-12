تحركت مجددا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب قوي خاصة خلال تعاملات الاسبوع الجاري، متأثرة بتحرك أسعار الذهب عالميا.
سعر الذهب اليوم
هبطت أسعار الذهب بنحو 50 جنيها ثم عادت وارتفعت 50 جنيها، وبداية تعاملات تحركت أسعار الذهب بمتوسط 5 جنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الاعيرة
ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الاربعاء 12-4-2023،ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها سعر الدولار أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.
سعر الذهب عيار 18
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاربعاء بيع 1,886 شراء 1,903
سعر الذهب عيار 21
سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2200 جنيه للبيع و2220 جنيه للشراء
سعر الجنيه الذهب اليوم
وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17.60 ألف جنيه للبيع و17.67 ألف جنيه للشراء.
سعر الذهب عيار 12
سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 بيع 1257 شراء 1269 جنيها
سعر الذهب عيار 14
وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1467جنيه للبيع و 1,480 جنيه للشراء.
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|سعر الذهب عيار 24
|بيع 2520 شراء 2,542
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,305 شراء 2,326
|سعر الذهب عيار 21
|بيع 2,205 شراء 2.195
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,890 شراء 1,909
|سعر الذهب عيار 14
|بيع 1,467 شراء 1,480
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,257 شراء 1,269
|الاونصة
|بيع 78,194 شراء 78,905
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,600 شراء 17,760
|الكيلو
|بيع 2,514,286 شراء 2,537,143
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