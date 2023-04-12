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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تحركت مجددا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب قوي خاصة خلال تعاملات الاسبوع الجاري، متأثرة بتحرك أسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم 

 هبطت أسعار الذهب بنحو 50 جنيها ثم عادت وارتفعت 50 جنيها، وبداية تعاملات تحركت أسعار الذهب بمتوسط 5 جنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الاعيرة

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر  مستهل تعاملات الاربعاء 12-4-2023،ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها سعر الدولار أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

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سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاربعاء بيع 1,886 شراء 1,903

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2200 جنيه للبيع  و2220 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم 

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17.60 ألف جنيه للبيع و17.67 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 بيع 1257 شراء 1269 جنيها

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1467جنيه للبيع و 1,480 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
سعر الذهب عيار 24بيع 2520 شراء 2,542
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,305 شراء 2,326
سعر الذهب عيار 21بيع 2,205 شراء 2.195
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,890 شراء 1,909
سعر الذهب عيار 14بيع 1,467 شراء 1,480
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,257 شراء 1,269
الاونصةبيع 78,194 شراء 78,905
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,600 شراء 17,760
الكيلوبيع 2,514,286 شراء 2,537,143
 

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