تحركت مجددا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذب قوي خاصة خلال تعاملات الاسبوع الجاري، متأثرة بتحرك أسعار الذهب عالميا.

سعر الذهب اليوم

هبطت أسعار الذهب بنحو 50 جنيها ثم عادت وارتفعت 50 جنيها، وبداية تعاملات تحركت أسعار الذهب بمتوسط 5 جنيهات للجرام الواحد على مستوى جميع الاعيرة

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري سعر الذهب اليوم في مصر مستهل تعاملات الاربعاء 12-4-2023،ضمن نشرته الخدمية التي قدم خلالها سعر الدولار أيضا إلى جانب أسعار العديد من السلع والخدمات.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الاربعاء بيع 1,886 شراء 1,903

سعر الذهب عيار 21

سجل سعر الذهب اليوم عيار 21 قيمة 2200 جنيه للبيع و2220 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب اليوم الاربعاء 17.60 ألف جنيه للبيع و17.67 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر جرام الذهب اليوم عيار 12 بيع 1257 شراء 1269 جنيها

سعر الذهب عيار 14

وصل سعر الذهب عيار 14 إلى 1467جنيه للبيع و 1,480 جنيه للشراء.

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري سعر الذهب عيار 24 بيع 2520 شراء 2,542 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,305 شراء 2,326 سعر الذهب عيار 21 بيع 2,205 شراء 2.195 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,890 شراء 1,909 سعر الذهب عيار 14 بيع 1,467 شراء 1,480 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,257 شراء 1,269 الاونصة بيع 78,194 شراء 78,905 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,600 شراء 17,760 الكيلو بيع 2,514,286 شراء 2,537,143

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